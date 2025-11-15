De moda a funcionalidad: el fundamento del movimiento y la ciencia de elegir la mejor zapatilla para tu deporte

Uno coquetea con la moda y se casa con la funcionalidad. Para mí, elegir una zapatilla es un análisis biomecánico que se resume en una meta crucial: permitir que el pie funcione como tal. Si el pie está inmovilizado o desalineado, esto se verá reflejado a través de la cadena cinética, desde el tobillo hasta la columna. Seamos honestos, la inestabilidad en un burpee o un mal apoyo en la última milla, tarde o temprano, se traduce en una lesión.

LEE TAMBIÉN | El cuerpo como reflejo de la mente y las emociones

Lo primero que debo analizar es el movimiento: ¿qué le pido a mi zapatilla en la actividad física que realizo?

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Las zapatillas son diseñadas de esta manera, apuntando a los patrones de movimiento que se usan en la actividad específica para la cual han sido diseñadas.

Te pongo el ejemplo de las dos actividades que yo realizo:

Fuerza / Agilidad / HIIT (planos: sagital, frontal y transversal)

La estabilidad es la prioridad para maximizar la transferencia de fuerza y mantener el equilibrio en todos los movimientos.

Exijo una suela plana, firme y con soporte lateral robusto para evitar el colapso en el plano frontal y transversal.

Running (exclusivamente plano sagital: movimiento hacia adelante)

Busco propulsión y amortiguación para reducir el tiempo que el pie está en el suelo y minimizar el impacto repetitivo

El error más común: usar la misma zapatilla para todo.

Lo segundo es ⁠conocerte: conoce tu pisada, tu zona de apoyo y también tu momento en el deporte que practicas.

Te dejo 3 tips para elegir tu mejor zapatilla:

Prueba la plantilla fuera de la zapatilla: fíjate si la horma de ese modelo se adapta también a la forma de tu pie.

Prueba varios modelos para la misma activdad.

La flexión correcta: la zapatilla debe doblarse justo donde se dobla la planta de mi pie. Si se dobla antes o después, me está obligando a moverme de una manera que no es natural.

En Resumen:

Cuando eliges bien no sólo estas comprando caucho, foam. No sería responsable tan sólo seguir una moda. Es entender que una mala zapatilla impacta en tu performance. Investiga, invierte y disfruta de los beneficios de una buena elección. //