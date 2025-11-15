De moda a funcionalidad: el fundamento del movimiento y la ciencia de elegir la mejor zapatilla para tu deporte

Escucha la noticia
Uno coquetea con la moda y se casa con la funcionalidad. Para mí, elegir una zapatilla es un análisis biomecánico que se resume en una meta crucial: permitir que el pie funcione como tal. Si el pie está inmovilizado o desalineado, esto se verá reflejado a través de la cadena cinética, desde el tobillo hasta la columna. Seamos honestos, la inestabilidad en un burpee o un mal apoyo en la última milla, tarde o temprano, se traduce en una lesión.
Lo primero que debo analizar es el movimiento: ¿qué le pido a mi zapatilla en la actividad física que realizo?
Las zapatillas son diseñadas de esta manera, apuntando a los patrones de movimiento que se usan en la actividad específica para la cual han sido diseñadas.
Te pongo el ejemplo de las dos actividades que yo realizo:
- Fuerza / Agilidad / HIIT (planos: sagital, frontal y transversal)
La estabilidad es la prioridad para maximizar la transferencia de fuerza y mantener el equilibrio en todos los movimientos.
Exijo una suela plana, firme y con soporte lateral robusto para evitar el colapso en el plano frontal y transversal.
- Running (exclusivamente plano sagital: movimiento hacia adelante)
Busco propulsión y amortiguación para reducir el tiempo que el pie está en el suelo y minimizar el impacto repetitivo
El error más común: usar la misma zapatilla para todo.
Lo segundo es conocerte: conoce tu pisada, tu zona de apoyo y también tu momento en el deporte que practicas.
Te dejo 3 tips para elegir tu mejor zapatilla:
- Prueba la plantilla fuera de la zapatilla: fíjate si la horma de ese modelo se adapta también a la forma de tu pie.
- Prueba varios modelos para la misma activdad.
- La flexión correcta: la zapatilla debe doblarse justo donde se dobla la planta de mi pie. Si se dobla antes o después, me está obligando a moverme de una manera que no es natural.
En Resumen:
Cuando eliges bien no sólo estas comprando caucho, foam. No sería responsable tan sólo seguir una moda. Es entender que una mala zapatilla impacta en tu performance. Investiga, invierte y disfruta de los beneficios de una buena elección. //
Contenido GEC