El cuerpo es un mapa. Escucharlo es el primer paso para sanar. (Foto: Freepik)
El cuerpo como reflejo de la mente y las emociones
El cuerpo como reflejo de la mente y las emociones

El cuerpo como reflejo de la mente y las emociones

A veces pensamos en el como algo separado de la mente y las emociones. Como si fueran compartimentos estancos.

Pero la verdad es que están profundamente conectados. Estrés, tristeza, miedo, rabia… todo se manifiesta en el cuerpo. Tensión en la mandíbula, nudos en el estómago, hombros rígidos, insomnio, enfermedades.

Juan Carlos Fangacio

En trabajamos desde la idea de que entrenar el cuerpo es también entrenar la mente y desbloquear las emociones. El movimiento, la respiración y la alimentación consciente son herramientas para liberar cargas, soltar tensiones, reequilibrar.

El cuerpo es un mapa. Un lugar donde se guardan historias no contadas. Escucharlo es el primer paso para sanar.

Cuidar el cuerpo no es solo estética o rendimiento. Es un acto profundo de conexión y respeto con uno mismo. //

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

