Pía León: “Quien forma parte del equipo significa que tiene actitud, ganas y pasión”
Están felices. El mundo celebra a la chef peruana Pía León y al equipo de su restaurante Kjolle por su nuevo galardón. Latin America’s 50 Best Restaurants anunció a inicios de la semana que son merecedores del Art of Hospitality Award, un reconocimiento a la excelencia en el servicio.

