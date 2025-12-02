¿Cuánto cuesta comer en Kjolle, el restaurante de Pía León elegido el segundo mejor de América Latina?

En Antigua Guatemala, uno de los eventos gastronómicos más importantes de América Latina, el 50 Best Restaurants 2025 ha premiado al restaurante peruano de la chef Pía León como el segundo mejor de América Latina. Desde que inauguró este proyecto personal en 2018, viene consolidando una propuesta que propone una visión creativa del Perú retratando su megadiversidad. La chef que también es parte de Central y el Centro de Investigación Mater ofrece en Kjolle su proyecto más personal, con preparaciones que exploran la diversidad biológica y cultural del país, e ingredientes de diferentes ecosistemas que buscan crear una experiencia sensorial.

¿Cuánto cuestan las entradas, fondos, postres y menús degustación?

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Kjolle ofrece varias opciones de entradas, sus preparaciones incluyen mariscos, pescado y verduras. De sus platos destacan principalmente el tartar de vaca (49 soles), el zapallo y crustáceos (57 soles) y la corvina y almeja (54 soles).

Los fondos se centran principalmente en pescados, carnes y tubérculos. En su carta hay opciones como tentáculos de pulpo (82 soles), arracacha y zanahoria (63 soles) y la panceta de cerdo (86 soles).

La experiencia en Kjolle cierra con algunos postres elaborados a base de frutas y nueces de la región. De estas preparaciones se puede elegir entre higos y macambo (42 soles), nuez de Madre de Dios (46 soles) y cacao moray (45 soles).

En la carta de Kjolle están también las experiencias, donde ofrecen menús degustación y utilizan insumos que representan ecosistemas y la biodiversidad del Perú. Algunos de los menús de degustación para escoger son: el “entorno mater”, con 9 platos (988 soles) acompañado de bebidas y maridajes (456 soles). Y el “siete de biodiversidad”, con 7 platos (760 soles), junto con bebidas y maridajes (350 soles). Además, para las personas que no consumen carnes animales los dos menús cuentan con sus versiones vegetales al mismo precio.

La presencia de Pía León en este certamen internacional representa un hito importante para la gastronomía peruana, debido a que se trata de la primera chef mujer en obtener el primer puesto en Los 50 ‘s Best Restaurants de Latinoamérica. Esta edición 2025 es una ventana para mostrar propuestas consolidadas y nuevos proyectos que expanden el enorme catálogo culinario del país.