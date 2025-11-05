Experiencias gastronómicas como regalos inolvidables: la propuesta de Bigbox

Experiencias gourmet, rutas gastronómicas y cócteles nocturnos. Esas son algunas de las ofertas del catálogo que ofrece BigBox a sus clientes. Con presencia en varios países de la región, su visión principal es entender que algo tan simple como salir a comer puede convertirse en un regalo para disfrutar de una experiencia que siempre será recordada, destaca Chanel Serpa, gerente general de la empresa en Perú. En Provecho conversamos con ella y conocimos la propuesta de esta marca y su propósito por cambiar las dinámicas clásicas de consumo gastronómico a experiencias inolvidables para compartir.

Aunque Bigbox nació en Argentina hace casi 19 años, su modelo de negocio se inspira en Europa, donde regalar experiencias es una práctica común desde hace tres décadas. “Nuestro fundador, Gastón Parísier, descubrió este concepto mientras estudiaba una maestría en Europa. Recordó que el mejor regalo que había recibido en su vida fue un salto en parapente, ahí entendió que compartir una experiencia puede convertirse en algo muy significativo y simbólico”, explica Chanel Serpa.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Con esa idea, Parísier creó Bigbox, una marca que invita a regalar momentos en lugar de objetos. En pocos años se expandió a Uruguay, Chile, Perú y México. En nuestro país, la empresa ha encontrado en la gastronomía un terreno ideal para conectar con el público.

“Tenemos una cultura culinaria muy rica y diversa en el Perú, por eso muchas de nuestras experiencias están pensadas para disfrutar la comida como un acto que se comparte y se recuerda”, destaca Serpa.

Bigbox comenzó enfocado en el sector corporativo conocido como B2B (business to business), ofreciendo experiencias como obsequios de reconocimiento o fidelización para empleados y clientes de distintas compañías. Sin embargo, con el paso del tiempo, el público comenzó a interesarse directamente en adquirir sus propias experiencias, lo que dio paso a un nuevo modelo B2C (Business to Client), enfocado en clientes regulares.

“Así nació el concepto. Incluso hemos cambiado nuestro eslogan: pasamos de “regala experiencias” a “regala felicidad”. Porque creemos que la felicidad se construye con conexión, cultura, momentos y experiencias inolvidables, cuenta.

Actualmente, más del 60% del catálogo de Bigbox está compuesto por experiencias gastronómicas, lo más solicitado son las experiencias gourmet, restaurantes de alta categoría o chefs reconocidos, y los desayunos buffet o brunch, ideales para fines de semana”, afirma.

También hay opciones para quienes buscan experiencias más temáticas, como las de coctelería, comida japonesa, aunque las gourmet y brunch representan cerca del 40% de la facturación gastronómica.

Experiencias recomendadas:

Ruta gastronómica del Centro Empresarial en San Isidro

Precio: S/360|Para: 2 personas

Si buscas una experiencia que combine variedad, sabor y un recorrido por algunos de los restaurantes más destacados del Centro Empresarial de San Isidro, esta ruta es ideal. Por S/360, dos personas pueden disfrutar de un paseo culinario que reúne tres propuestas con identidad propia: Shi Nuá, Ánima e Cuore y Napoleón.

El recorrido comienza en Shi Nuá, un restaurante Nikkei que fusiona lo mejor de la cocina japonesa y peruana. La experiencia arranca con una entrada para compartir que incluye pumpkins de pato (croquetas suaves con carne de pato sazonada), spring rolls de lomo saltado (rollitos fritos rellenos de carne salteada y vegetales) y pulled pork (una masa rellena de cerdo cocido jugoso). Todo puede acompañarse con una bebida a elección: desde refrescantes mocktails o limonadas, hasta cócteles como el Shinúa Sour o el clásico mojito.

La segunda parada lleva a Ánima e Cuore, un espacio acogedor donde la comida italiana se disfruta. El plato de fondo ofrece una selección de pastas caseras, entre ellas raviolones de choclo, penne alla vodka, agnolotti de espinaca y ricotta o una tradicional pizza margherita. Para acompañar, el comensal puede elegir entre bebidas sin alcohol: como una Limonata Fizz o Dolce Vita o cócteles como el Zamboni (que mezcla pisco, Campari y vermut rojo) y el Bella Ciao (una combinación de con licor de naranja y espumante).

Finalmente, el recorrido culmina en Napoleón, un encantador restaurante de postres donde la experiencia se vuelve dulce y memorable. Aquí, los comensales pueden disfrutar de una selección de tortas, mousses y pasteles elaborados con técnicas de repostería francesa, perfectos para cerrar la ruta con un toque de elegancia.

“Es una experiencia perfecta para quienes disfrutan de probar distintos sabores en una sola salida. Cada parada tiene su encanto, y al final te vas con la sensación de haber viajado por tres cocinas distintas sin salir de San Isidro”, recomienda Chanel Serpa, gerente general de Bigbox en Perú.

Algunos de los platos que ofrece el recorrido gastronómico de la Ruta del Centro Empresarial (San Isidro). / Difusión (Crédito Personalizado)

Experiencias gourmet

Entre las más de 40 opciones del catálogo gastronómico de Bigbox, dos experiencias destacan por su originalidad y propuesta culinaria: Piedra y Cosme, dos restaurantes limeños que convierten la comida en un recuerdo inolvidable.

En Piedra (Surquillo), con solo cinco mesas y un ambiente íntimo, la propuesta consiste en un menú degustación de siete tiempos, diseñado según los pescados y mariscos frescos disponibles del día. Bajo el concepto ‘Chef’s Choice’(a elección del chef), cada plato se descubre en el momento, acompañado de dos aguas y dos limonadas. Esta experiencia, disponible para dos personas por S/ 360, invita a disfrutar de la frescura del mar en cada bocado.

Por su parte, Cosme (San Isidro) propone una experiencia igualmente memorable para dos personas por S/ 360. El chef James Berckemeyer presenta un menú degustación inspirado en la cocina del sur del Perú, con platos que combinan técnicas modernas e ingredientes locales, como un tiradito de pesca del día, dumplings de tendón con maní y un postre de texturas de chocolate. Todo en un ambiente moderno y relajado que celebra lo mejor de la gastronomía peruana contemporánea.

A la derecha, algunos de los platos de la experiencia culinaria de Cosme; a la izquierda, las propuestas de Piedra con su cuidada selección de sabores. / Difusión (Crédito Personalizado)

Cocktail Night

Bigbox también ofrece opciones para quienes disfrutan la noche y los buenos tragos. Entre las experiencias más recomendadas están Señor Honey y Cocktail Night en el Hotel B, dos propuestas que combinan coctelería de autor con un ambiente ideal para compartir.

En Señor Honey (Miraflores), la coctelería se mezcla con historia y sabor local. Inspirado en la fusión entre Nueva York y el Perú, este burger bar ofrece un cóctel a elección por persona y un piqueo para compartir, que puede ser rolls amazónicos o provolone fundido. Su toque distintivo es la miel picante peruana, protagonista en muchas de sus bebidas. Todo por S/100 para dos personas, en un espacio divertido y lleno de personalidad.

Por otro lado, la experiencia Cocktail Night en el Hotel B (Barranco) invita a disfrutar de dos cócteles de autor a elección y una pizza para compartir, en el elegante bar principal del icónico hotel. También por S/100 para dos personas, esta experiencia combina arte, sabor y coctelería peruana en un espacio exclusivo de la ciudad.

A la izquierda, el cóctel de Señor Honey; a la derecha, el del Hotel B. Dos propuestas distintas unidas por una misma experiencia: disfrutar de la coctelería peruana. / Difusión (Crédito Personalizado)

Experiencias con cupos especiales y reservas prioritarias

Bigbox trabaja en alianza con restaurantes y espacios gastronómicos que ofrecen beneficios exclusivos para sus usuarios, como cupos reservados los fines de semana y prioridad en la atención. “Algunos nos garantizan cierta cantidad de cupos los fines de semana, tanto en almuerzo como en cena, lo que nos da flexibilidad. Aun así, recomendamos reservar con anticipación”, señala la gerente.

“El proceso de reserva es completamente digital gracias a la plataforma. Cuando abres tu Bigbox, puedes ingresar a la web y ver un calendario con fechas y horarios disponibles. Nos hemos aliado con plataformas de reservas para lograr esta integración inmediata, algo que los usuarios valoran mucho”, precisa.

El proceso de selección de los restaurantes y chefs es minucioso, ya que apuestan tanto por restaurantes reconocidos como por nuevos chefs promesa, también utilizan controles de calidad, evalúan las propuestas de forma personalizada para determinar si un local califica o no”, detalla.

“El servicio y los pequeños gestos también son parte esencial de la experiencia, como también la historia detrás del chef es un factor determinante, el público peruano valora mucho el factor historia. Cuando ves y escuchas al chef, la experiencia cambia. Esto pasa con lugares como Bervena o Piedra: los chefs se acercan, explican los insumos y transmiten pasión”.

Agrega también que la empresa ofrece beneficios especiales para sus usuarios: “Reservas más rápidas, cupos garantizados y, en algunos casos, menús exclusivos que no están en carta”, añade.

Serpa comenta que otro de los elementos que distingue a Bigbox es su “factor sorpresa”, pequeños gestos que elevan la experiencia gastronómica. Un cóctel de cortesía, la visita del chef a la mesa, un recorrido por la cocina. Son detalles intangibles que elevan el valor de la experiencia.

A futuro, Chanel Serpa, considera que los objetivos de Big Box seguirán manteniéndose en el rubro gastronómico. Además, junto a su equipo, buscan mejorar las propuestas no solo con nuevos restaurantes, sino también nuevas formas de colaboración: rutas gastronómicas, pop-ups con chefs invitados, experiencias con piano bar, clases de cocina o de coctelería.

Innovar para que las experiencias culinarias en Bigbox sean cada vez más completas y memorables es parte importante del propósito de su marca que busca seguir haciendo de la gastronomía momentos para recordar y compartir.