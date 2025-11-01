La carne peruana dio la sorpresa en la edición 2025 del Campeonato Mundial de Carnes, que se realizó por primera vez este fin de semana en Argentina. Y es que entre más de 110 muestras de bifes de alta calidad provenientes, un corte nacional dio la sorpresa en una de las categorías principales y más competitivas.

El representante nacional destacó en la categoría bife angosto alimentado a grano. El primer lugar lo obtuvo la muestra presentada por Alfonso Rebaza González, del establecimiento Emilio Cubas, en la región La Libertad.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

“El producto premiado pertenece a la raza Criolla Peruana, reflejo de la diversidad genética y del alto potencial de la ganadería nacional”, destacó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en comunicado de prensa.

Carne de bovino de Trujillo fue destacada en evento mundial. (Foto: Midagri)

Cabe destacar que en el evento participaron cortes de alta calidad provenientes de países como Irlanda, Reino Unido, España, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, que fueron evaluadas bajo un riguroso sistema de degustación a ciegas por 52 mesas de jurados internacionales.

Según detalla La Nación de Argentina, el evento realizado en el predio de La Rural de Buenos Aires “marcó un antes y un después en la evaluación de calidad cárnica a nivel global”.

El jurado del Mundial estuvo compuesto por noventa y cinco sommeliers de carne y 240 consumidores entrenados de distintos países. Entre ellos estuvieron figuras como Christian Petersen, Gastón Acurio y María De Michelis, entre otros chefs y expertos internacionales.

Cortes premiados

Estos fueron otros ganadores destacados del evento:

Medallas de oro:

Bife Ancho alimentado a Grano: Urien Loza, de La Negra Agropecuaria, Argentina (Raza: Aberdeen Angus).

Bife Angosto alimentado a Grano: Alfonso Rebaza González, Establecimiento Emilio Cubas de Trujillo, Perú. (Raza: Criolla Peruana).

Bife Ancho alimentado a Pasto: Quickfood S.A., Establecimiento Ricardo y Omar Bailo, de Argentina (Raza: Aberdeen Angus).

Bife Angosto alimentado a Pasto: Alejandro González, Establecimiento Frigorífico Las Piedras, Uruguay (Raza: Aberdeen Angus).

Medallas de plata:

Bife Ancho alimentado a Grano: Rodrigo Pilotti, Establecimiento Las Nazarenas, Argentina (Raza: Aberdeen Angus).

BifeAngosto a Grano: Quickfood S.A., Establecimiento Raúl Meneguello, Argentina (Raza: Brangus).

Bife Ancho a Pasto: Tender Meats, Establecimiento Farmof Darby Warbe, Irlanda (Raza: Aberdeen Angus).

Bife Angosto a Pasto: David Rosbotham – Hannan Meats, Establecimiento Ivan Rea, Reino Unido (Raza: Shorthorn).

Medallas de bronce:

Bife Ancho alimentado a Grano: Muge, Establecimiento Pampa Gringa, Argentina (Raza: Aberdeen Angus).

Bife Angosto a Grano: El Mercedino, Establecimiento Agroamanecer SRL, Argentina (Raza: Hereford).

Bife Ancho a Pasto: Ana Morrone, Establecimiento La Ignacia, Argentina (Raza: Aberdeen Angus).

Bife Angosto a Pasto: Tender Meats, Establecimiento Farmof Derby Warde, Irlanda (Raza: Aberdeen Angus).

Premios especiales:

Bife Ancho a Grano: Urien Loza, Establecimiento La Negra Agropecuaria, Argentina (Raza: Aberdeen Angus).

Bife Angosto a Grano:Muge, Establecimiento Pampa Gringa, Argentina

Bife Ancho a Pasto: Quickfood S.A., Establecimiento Ricardo y Omar Bailo, Argentina (Raza: Aberdeen Angus).

Bife Angosto a Pasto:Alejandro González, Establecimiento Frigorífico Las Piedras, Uruguay (Raza: Aberdeen Angus).

(Con información de “La Nación” de Argentina/ GDA)