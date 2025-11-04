La carta de desayunos que Madam Tusan revivió para demostrar la versatilidad del chifa

La propuesta de desayunos con dim sum de Madam Tusan se puede disfrutar los sábados y domingos, desde las 9 a.m., en uno de sus locales de Miraflores (ubicado en la Av. 28 de Julio). / Mario Zapata

“La idea nació porque siempre queríamos ver diferentes momentos para compartir en el chifa. Sabíamos que las familias suelen reunirse en los almuerzos, pero pensamos también en lo que le gusta al peruano: el desayuno”, cuenta Ximena Chunga, coordinadora culinaria de la marca.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

La propuesta fue impulsada en conversación con Gastón Acurio, fundador del concepto, quien recordó que hace unos siete años Madam Tusan ya había ofrecido desayunos. Hoy, esa idea vuelve con una carta renovada, pensada en bocaditos exclusivos para esta franja horaria.

El equipo de Madam Tusan es dirigido por Ximena Chunga, coordinadora culinaria de la marca. / Mario Zapata

“Queríamos volver a sacar los desayunos, pero con diferentes bocaditos que no tengamos en la carta y que sean solo para este momento”, explica Chunga. Así, los cocineros revisaron los clásicos que han formado parte de su historia de 14 años y rescataron algunos con fuerte simbolismo chino, combinándolos con ingredientes que no siempre se usan a diario en sus cocinas.

El Ha Kao es un tradicional bocado de arroz con un relleno generoso de langostinos. / Mario Zapata

Bocaditos con historia y carácter

El resultado fue una carta breve, pero variada, centrada en dim sum, baos, empanaditas y frituras ligeras. Platos pensados para compartir, explorar y acompañar con infusiones o jugos naturales. “Nos enfocamos en los dim sum porque es algo que nos caracteriza: queremos que compartan y que prueben bocados que no se encuentran todos los días”, precisa Ximena.

Entre sus recomendados están los wantanes rellenos de pollo, de masa delgada y relleno generoso; las bolas de carne con salsa especial, distintas a las de otros chifas; y unas costillitas al vapor servidas con yuca que sorprenden a los comensales. “Mucha gente duda al principio, pero cuando las prueba, quedan encantados y las quieren volver probar en cada visita”, comenta Chunga.

Los wantanes son un bocado clásico que se puede disfrutar tanto en el desayuno como durante el resto del día. Nada mejor que acompañarlos con salsa de tamarindo. / Mario Zapata

También figuran las empanaditas Shanghai, una reinterpretación oriental del clásico bocadito de masa rellena, y el juanechi, un tamal chino inspirado en el juane amazónico, que combina el sabor del cerdo con un toque de arroz glutinoso y especias peruanas y chinas, logrando un bocado que celebra la mezcla cultural que define al chifa peruano.

Una nueva oportunidad: el brunch chifa

Desde su lanzamiento, la recepción ha sido entusiasta, especialmente los domingos, cuando las familias aprovechan para desayunar fuera. “Ha causado mucha curiosidad porque mucha gente no sabía que se podía desayunar chifa o tomar un brunch al estilo chino”, comenta la encargada.

Los baos planchados son la opción perfecta para quienes se animan por primera vez a disfrutar dim sum en el desayuno. / Mario Zapata

Además de ofrecer una experiencia diferente, esta carta busca mantener la abundancia y variedad que caracteriza al desayuno peruano. Con la mirada puesta en 2026, Madam Tusan planea llevar esta experiencia a otras sedes, entre ellas San Borja y San Isidro, y desarrollar nuevos momentos del día, como “la hora del té”. “Queremos mover diferentes horarios y seguir sorprendiendo”, adelanta la coordinadora culinaria.

Sabores y texturas para recordar

Durante nuestra visita, comenzamos con el siu long pao, un bocado al vapor que guarda en su interior un relleno de pollo jugoso y ligeramente picante, con esos toques de kión fresco que despiertan el apetito desde el primer mordisco. El siu mai, uno de los clásicos de la casa, combina cerdo, hongos y langostinos en una mezcla equilibrada y sabrosa. Luego llegó el ha kao de langostinos, envuelto en una masa translúcida y delicada. Al probarlo, se siente la suavidad del langostino y el sabor marino que aporta frescura a la mesa.

En esta carta, ofrecen un clásico como el siu long pao pero con un relleno picante y con toques de kión. / Mario Zapata

Entre los bocados más singulares destaca el Juanechi, una creación que refleja el espíritu de fusión que busca Madam Tusan. Este “tamal chino amazónico” combina arroz glutinoso con cerdo y se presenta envuelto en hoja, en homenaje al juane tradicional, pero con sabores orientales. Es un plato que sorprende y emociona: familiar y novedoso al mismo tiempo.

Los baos planchados fueron otra grata sorpresa. Probamos el de chancho asado, con carne melosa y salsa ligeramente dulce, y el de pato, que resultó ser uno de los favoritos de la mañana por su contraste entre el pan suave, la grasa del ave y el toque del nabo con que se sirve. Para cerrar, una sopa chup clásica, elaborada con arroz, pollo y kión, cocinada durante dos horas hasta lograr ese punto suave, reconfortante y perfumado que recuerda al desayuno casero.

La carta incluye una sección de sopas donde resalta la sopa chup, a base de arroz cocido por dos horas. Se puede acompañar con pollo y kión, albóndigas de cerdo y culantro o con pollo y salsa de culantro. / Mario Zapata

Entre vapor, bocados frescos y combinaciones sabrosas, Madam Tusan logra que el desayuno tenga acento chino y alma peruana. Una experiencia distinta que invita a empezar el día con curiosidad y buen apetito.