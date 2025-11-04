Pierina Denegri Davies
La carta de desayunos que Madam Tusan revivió para demostrar la versatilidad del chifa
En Madam Tusan, la experiencia del chifa ya no se limita al almuerzo o la cena. A mediados de este año, la marca ha retomado un atesorado espacio para disfrutar de sus sabores: los desayunos de fin de semana, una propuesta que se sirve en el local de 28 de Julio (Miraflores) y que busca invitar al público a descubrir la versatilidad de los dim sum desde la mañana. Provecho pudo degustar algunos bocados de la carta y en esta nota te compartimos más sobre esta recomendada experiencia.

