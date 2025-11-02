Escucha la noticia
Mototaxis al límite: así se filmó “El correcaminos”, la comedia de acción peruana al estilo de “Rápidos y furiosos”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En el principio estaba el mototaxi. Antes de tener un personaje, antes de crear o desarrollar una historia o siquiera un esbozo de guion, estaba la idea del director estadounidense Barney Elliott de hacer una película ligera que rindiera homenaje al motocarro: ese vehículo de tres ruedas, poco estético y contrahecho, que se ha convertido en símbolo de nuestra peruanidad colorida, híbrida y mestiza. El realizador, casado con una peruana y que ha trabajado en nuestro país varios años, visualizó este proyecto durante un viaje a Cuba para presentar su película La deuda. Le tomó diez años de su vida llevar a cabo su soñada comedia de acción —un género taquillero y aún por explorar en el Perú—, en la que vertiginosas carreras de mototaxis recorren escenarios limeños como el Callao y el Morro Solar.
TE PUEDE INTERESAR
- Joaquina, la cantante venezolana que persigue 4 Grammys Latinos con disco en el que participó el hijo de Gianmarco
- El otro retrato de Mario Vargas Llosa: las fotos de su hija Morgana que pocos conocían
- De “The Bear” a “Nebraska”: Jeremy Allen White interpreta a un Bruce Springsteen al borde del colapso en la nueva película sobre su disco más íntimo
- Un historia de valor: 50 años después las hermanas Estremadoyro recuerdan la experiencia de ser parte de la primera promoción de mujeres paracaidistas del Ejército peruano
Contenido Sugerido
Contenido GEC