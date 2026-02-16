Resumen

“Cumbres Borrascosas”, con Margot Robbie y Jacob Elordi, lidera la taquilla global. (Foto: WB)
Por Redacción EC

El drama romántico ‘Wuthering Heights’ (Cumbres Borrascosas), protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, se coloca en el primer lugar de la taquilla con una recaudación de 82 millones de dólares en todo el mundo, mientras que la película de animación ‘Goat’ alcanza el segundo puesto con 47,6 millones.

Cine

