Cuando escapar de Venezuela se convierte en una película: hablan las directoras de “Aún es de noche en Caracas”

Por Alfonso Rivadeneyra García

Adelaida tenía su casa, pero entonces se la quitaron. Esta es solo una de las múltiples humillaciones por las que pasa la protagonista de “Aún es de noche en Caracas”, película dirigida por Marité Ugás (Perú) y Mariana Rondón (Venezuela) que muestra la vida en una ciudad asediada por sí misma. Entre el hambre, la miseria, los crímenes avalados por el estado y la sensación de que se vive en una cárcel sin barrotes, este thriller político-social llega a la cartelera solo unas semanas después de la invasión estadounidense a Venezuela, con el inmediato arresto del presidente Nicolás Maduro.

