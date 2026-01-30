¿Cómo el director de “Spider-Man” y “Evil Dead” construye el terror?: Sam Raimi nos revela su método de hacer cine

Escuchar
Sam Raimi presenta su nueva cinta ¡Ayuda!, filme en el que vuelve a explorar el equilibrio entre tensión, humor incómodo y miedo humano. (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Sam Raimi aún está aprendiendo a separar los momentos cómicos del horror más oscuro, aunque lleva más de cuatro décadas filmando películas que han definido ambos registros. “Me dicen: ‘Sam, esto es demasiado’, ‘Sam, esto no da miedo’, ‘Sam, esto no va a funcionar’. Entonces vuelvo a trabajar para darle más impacto”, resume el director estadounidense, que hoy presenta su nueva cinta de terror y supervivencia, “¡Ayuda!”.

