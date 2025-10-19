El misterio, la oscuridad y el miedo regresan a HBO Max con uno de los estrenos más esperados del año. La plataforma ha sorprendido a sus suscriptores al anunciar, casi en secreto, el lanzamiento de “La hora de la desaparición”, el título con el que se presenta en español la aclamada película “Weapons”. Una cinta que ha dado de qué hablar desde su paso por cines y que promete convertirse en el plan perfecto para la noche de Halloween.

¿CUÁNDO ESTRENA LA PELÍCULA “LA HORA DE LA DESAPARICIÓN” EN HBO MAX?

La fecha de estreno está confirmada para el viernes 24 de octubre de 2025 , cuando “La hora de la desaparición” llegará oficialmente a HBO Max en exclusiva.

La película se estrenó en cines el pasado 8 de agosto y ya acumula más de 267 millones de dólares de recaudación mundial. Con una calificación del 93% en Rotten Tomatoes y un 85% de aprobación del público, el filme se consolida como una de las producciones más exitosas de Warner Bros. en lo que va del año.

¿DE QUÉ TRATA “LA HORA DE LA DESAPARICIÓN”?

La historia nos transporta a Maybrook, un pequeño pueblo de Pensilvania, donde una noche ocurre un hecho aterrador: todos los niños desaparecen misteriosamente, salvo uno.

Desde ese momento, la comunidad se sumerge en una espiral de miedo, paranoia y secretos, intentando descubrir qué ha ocurrido. ¿Es obra humana o algo mucho más oscuro? La película plantea un thriller psicológico y sobrenatural en el que cada minuto cuenta y donde el silencio de la noche se vuelve tan inquietante como la propia desaparición.

El responsable detrás de esta nueva joya del terror es Zach Cregger, quien ya había demostrado su talento con “Barbarian” (2022), uno de los mayores éxitos de horror de los últimos años. En “La hora de la desaparición”, Cregger vuelve a encargarse tanto del guion como de la dirección, reafirmando su estilo: atmósferas densas, sustos bien dosificados y una tensión narrativa que no da tregua. Para los fans de “Barbarian”, esta nueva entrega promete una experiencia igual de perturbadora y emocional.

"Weapons" será una exclusiva de HBO Max (Foto: Warner Bros)

EL REPARTO DE ACTORES DE “LA HORA DE LA DESAPARICIÓN”

El elenco de “La hora de la desaparición” es uno de los grandes atractivos de la película. Josh Brolin lidera el reparto con una actuación intensa y contenida, acompañado de Julia Garner, Alden Ehrenreich y Benedict Wong, quienes dan vida a personajes llenos de matices. También destacan Cary Christopher, Austin Abrams y Amy Madigan, completando un grupo de intérpretes que logran mantener al espectador en vilo durante sus 128 minutos de duración.

¿CÓMO Y DÓNDE VER “LA HORA DE LA DESAPARICIÓN”?

En Estados Unidos, la suscripción a HBO Max cuesta US$9.99 al mes con anuncios y US$15.99 al mes sin publicidad, permitiendo acceso completo a estrenos exclusivos como “La hora de la desaparición”, además de producciones originales, películas recientes y clásicos del catálogo de Warner Bros. Es una inversión perfecta para quienes buscan pasar Halloween con el mejor cine de terror desde casa.

La llegada de esta película a HBO Max se alinea con la estrategia de la plataforma de potenciar el catálogo de terror en octubre, justo antes de Halloween. Además de “La hora de la desaparición”, los suscriptores podrán disfrutar de títulos como “Expediente Warren”, “Destino final” o la saga “It”, cuya precuela, “Bienvenidos a Derry”, se estrena el 27 de octubre. Un mes ideal para los amantes de los sustos y las historias sobrenaturales.

