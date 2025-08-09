“Esta es una historia real que pasó en mi ciudad”. Con esta breve, pero contundente frase dicha por una menor comienza la aclamada película de terror “Weapons”, que nos muestra cómo un miércoles cualquiera pasó a convertirse en un día aterrador, después de que 17 niños se despertaran en la madrugada – exactamente a las 2.17 a.m. –, se levantaran de sus camas y dejaran sus casas para ir hacia la oscuridad, perdiéndoles el rastro por completo. Al día siguiente en la escuela, la profesora llega a su clase, pero se da con la ingrata sorpresa que casi todos sus alumnos están desaparecidos, salvo un estudiante. ¿Qué pasó? Es la interrogante que se hacen muchas personas. Debido al impacto que ha generado la trama, te doy a conocer si este filme se basó en un caso de la vida real.

Antes te preciso que la cinta fue escrita y dirigida por Zach Cregger, quien la describió como una epopeya de terror con una historia personal, de la cual dijo se inspiró – en parte – en la película “Magnolia” (1999) de Paul Thomas Anderson.

La misteriosa desaparición de 17 niños provoca una crisis en "Weapons" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿“WEAPONS” SE BASÓ EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

Si tomamos en cuenta lo señalado al inicio del filme: “Esta es una historia real”, a muchos nos hace pensar que en verdad se basa en un caso que ocurrió en algún momento; sin embargo, “Weapons” no se inspiró en un suceso de la vida real. Por lo tanto, las desapariciones, la brujería y otros aspectos sobrenaturales fueron creados por el director para dar mayor dinamismo a la trama.

Si bien, la cinta es ficción, hay algunos detalles que fueron extraídos de la propia experiencia del director Zach Cregger, tal como lo dijo él mismo en una entrevista el 28 de julio de 2025.

“Es una película personal… es bastante autobiográfica en muchos sentidos. Alguien muy querido murió, y siento todas esas emociones que se experimentan cuando se pierde a alguien. Pude escribir personajes que compartían esas mismas emociones, ¿sabes? Sobre la partida de esos chicos y la comunidad que se fue tras eso. Fue un terreno fértil para escribir sobre mi ira, mi tristeza y todas esas cosas, y dejar que hicieran todo lo que yo quería hacer, pero no puedo. En ese sentido, me pareció sano. Fue terapéutico”, señaló al podcast The Next Best Picture.

"Weapons" se desarrolla a lo largo de 128 minutos de metraje, tiempo en el que se explora una historia de misterio y horror (Foto: Warner Bros. Pictures)

Meses antes, en abril de 2025, Cregger ya había hecho referencia a ese punto en otra entrevista a Entertainment Weekly, medio al que manifestó: “Tuve una tragedia en mi vida que fue muy, muy dura. Alguien muy, muy, muy cercano a mí murió repentinamente y, sinceramente, estaba tan desconsolado que empecé a escribir ‘Weapons’; no por ambición, sino simplemente para afrontar mis propias emociones (…). Hay ciertas partes que son auténticamente autobiográficas y que siento como si las hubiera vivido”.

Respecto a la frase con la que comienza “Weapons”, contó que fue lo primero que se le vino a la cabeza antes de escribir la historia. “Simplemente surgió y empecé con la frase: ‘Esta es una historia real’. Pensé que sería genial empezar una película con una niña contando una historia alrededor de una fogata. Ni siquiera sabía qué historia iba a contar”, declaró a GQ en julio de 2025.

Julia Garner interpreta a la maestra Justine Gandy, mientras que Josh Brolin le da vida a Archer Graff a lo largo de la película "Weapons" de Zach Cregger (Foto: Warner Bros. Pictures)

