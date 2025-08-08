“Weapons” (en español: “La hora de la desaparición”) es la película de Zach Cregger que ha recibido la aclamación casi unánime por parte de los críticos, lo que la convierte en una de las producciones de terror imprescindibles para disfrutar en pantalla grande. Así, si ya la viste, quizá te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por eso, en las siguientes líneas, te presento su final explicado. ¡Ten mucho cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que la cinta tiene una duración de 128 minutos y, en su elenco, destacan estrellas como Josh Brolin, Julia Garner y Benedict Wong.

Todos juntos narran una historia cargada de misterio: resulta que, una noche, 17 niños de la misma clase salieron simultáneamente de sus casas y desaparecieron.

Nadie sabe su paradero, ni siquiera la maestra Justine Gandy (Garner), quien llega por la mañana y solo encuentra a un alumno, Alex Lilly (Cary Christopher), presente en el aula.

Así, inicia una investigación policial en la que se pretende determinar qué ocurrió con los escolares y quién está detrás de su presunto secuestro.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Weapons”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “WEAPONS”?

Hacia el final de la película de terror, se revela lo que realmente ocurrió con los niños. Y es que Gladys Lilly, la supuesta tía abuela de Alex, es la gran responsable.

Como se explica en los flashbacks del filme, los padres de Alex acogieron a una Gladys gravemente enferma. Sin embargo, un día, el niño encuentra a la mujer rejuvenecida y a sus papás en trance... siendo amenazado por la bruja con la muerte del matrimonio si es que alguna vez la delataba.

Entonces, cuando Gladys enferma de nuevo, le pide a Alex un objeto personal de sus compañeros para poseerlos y así drenar su vida.

El chico acepta, esperando que deje a su familia en paz. De esta manera, Gladys logró que los pequeños abandonen sus hogares gracias a un hechizo.

Más adelante, en el clímax del largometraje, casi todos los protagonistas de la historia se encuentran en la casa de Alex, lugar en el que estuvieron retenidos los escolares desaparecidos.

¿CÓMO TERMINA “WEAPONS”?

El desenlace de “Weapons” nos muestra a Justine y Archer visitando el hogar de los Lilly, donde son atacados por Paul y James, quienes están poseídos

Eventualmente, Justine mata a Paul y James, mientras que Alex, en la habitación de Gladys, realiza un ritual con un mechón de su cabello, rompiendo su control.

Así, en uno de los momentos más impactantes de la película, los niños van detrás de Gladys y, luego de una frenética cacería, somos testigos de cómo la bruja es desmembrada por los pequeños que antes controlaba.

Esta brutal muerte rompe el hechizo, les ofrece a los escolares la oportunidad de vengarse y, entre otras cosas, permite que Archer se reúna con su hijo.

Lamentablemente, no podríamos decir que es un final feliz: la voz en off de la cinta manifiesta que algunos de los niños nunca volvieron a hablar y otros tardaron mucho tiempo en volver a verbalizar.

Los padres de Alex, por su parte, nunca se recuperaron del todo, mientras que el pueblo debió aprender a vivir con el trauma... no solo por las muertes, sino también por el hecho de que fueron los mismos escolares quienes tuvieron que asesinar a Gladys para salvarse.

Y tú, ¿estás conforme con la conclusión de la historia?

"Weapons" se desarrolla a lo largo de 128 minutos de metraje, tiempo en el que se explora una historia de misterio y horror (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí