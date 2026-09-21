| : PETA vuelve a irrumpir en las Fashion Weeks para cuestionar la lana | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
PETA vuelve a irrumpir en las Fashion Weeks para cuestionar la lana
videos
>
elcomercio

/ ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

PETA vuelve a irrumpir en las Fashion Weeks para cuestionar la lana

Activistas de PETA irrumpieron en los desfiles de COS y H&M Studio para denunciar la producción de lana. El debate suma una pregunta clave: ¿importa más el material o cómo fue producido?

imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio

GLOBAL + Videos

Helicóptero de noticias se estrella en Los Ángeles

Helicóptero de noticias se estrella en Los Ángeles

Reconstruyen las Torres Gemelas con drones por el 11 de septiembre

Reconstruyen las Torres Gemelas con drones por el 11 de septiembre

El ‘influencer de Dios’ ya es santo: la historia de Carlo Acutis

El ‘influencer de Dios’ ya es santo: la historia de Carlo Acutis

¿Por qué resistió la casa verde en la inundación de Nepal?

¿Por qué resistió la casa verde en la inundación de Nepal?

PAÍS + Videos

Caso Liceo Naval: padres y vecinos de San Borja protestan por denuncia de presunta agresión sexual

Caso Liceo Naval: padres y vecinos de San Borja protestan por denuncia de presunta agresión sexual

Caso ‘China Polo’: PNP captura a presuntos implicados en asesinato de periodista en Áncash

Caso ‘China Polo’: PNP captura a presuntos implicados en asesinato de periodista en Áncash

CADE Escolar 2026: claves para potenciar el liderazgo estudiantil

CADE Escolar 2026: claves para potenciar el liderazgo estudiantil

ENFEN alerta por Niño Costero hasta mediados de 2027

ENFEN alerta por Niño Costero hasta mediados de 2027

ENTRETENIMIENTO + Videos

Sorteo de La Tinka del domingo 20 de setiembre: revisa los números ganadores

Sorteo de La Tinka del domingo 20 de setiembre: revisa los números ganadores

Jazmín Pinedo sobre caso de abuso en colegio de San Borja

Jazmín Pinedo sobre caso de abuso en colegio de San Borja

Rebeca Escribens encara a Christian Domínguez en ‘América Hoy’

Rebeca Escribens encara a Christian Domínguez en ‘América Hoy’

Hugo García e Isabella Ladera desatan rumores en redes

Hugo García e Isabella Ladera desatan rumores en redes

DEPORTES + Videos

Horacio Melgarejo tras eliminación: “Hubo un solo equipo, City Torque”

Horacio Melgarejo tras eliminación: “Hubo un solo equipo, City Torque”

Messi brilla en la final de la Copa de Campeones

Messi brilla en la final de la Copa de Campeones

¡Llegó el momento! James Rodríguez anuncia su retiro de la selección Colombia tras 15 años

¡Llegó el momento! James Rodríguez anuncia su retiro de la selección Colombia tras 15 años

Cienciano viajó a Uruguay por el pase a semifinales

Cienciano viajó a Uruguay por el pase a semifinales

CIENCIA + Videos

España: eclipse del 12 de agosto permitirá ver Venus y Júpiter de día

España: eclipse del 12 de agosto permitirá ver Venus y Júpiter de día

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

TECNO + Videos

China ya produce robots humanoides a gran escala

China ya produce robots humanoides a gran escala

El curioso gesto de un robot tras ganar un combate

El curioso gesto de un robot tras ganar un combate

Riesgos de comprar con IA: por qué las recomendaciones pueden ser engañosas

Riesgos de comprar con IA: por qué las recomendaciones pueden ser engañosas

China: robots humanoides compiten en la media maratón de Beijing

China: robots humanoides compiten en la media maratón de Beijing

VIDA + Videos

La educación técnica gana terreno: más egresados trabajan en la carrera que estudiaron

La educación técnica gana terreno: más egresados trabajan en la carrera que estudiaron

Smartphones reducen la natalidad en jóvenes, según estudio

Smartphones reducen la natalidad en jóvenes, según estudio

La importancia de los chequeos preventivos según especialista

La importancia de los chequeos preventivos según especialista

Cómo aprovechar la inteligencia artificial en la educación

Cómo aprovechar la inteligencia artificial en la educación

TRAILERS + Videos

¡Tensión al límite! “La captura” llega a Netflix con un intenso drama policial basado en hechos reales

¡Tensión al límite! “La captura” llega a Netflix con un intenso drama policial basado en hechos reales

Cien años de soledad parte 2: Tráiler, elenco y estreno

Cien años de soledad parte 2: Tráiler, elenco y estreno

Netflix estrena tráiler oficial de la quinta temporada de “Rosario Tijeras”

Netflix estrena tráiler oficial de la quinta temporada de “Rosario Tijeras”

“Cien años de soledad” regresa a Netflix este 5 de agosto y estrena nuevo avance

“Cien años de soledad” regresa a Netflix este 5 de agosto y estrena nuevo avance

HISTORIAS + Videos

Destruyen patrimonio de más de mil años en Perú

Destruyen patrimonio de más de mil años en Perú

Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero

Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América