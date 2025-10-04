Este viernes, la actriz peruana Yiddá Eslava contó que conoció a su actual pareja, el fotógrafo Ángel Fernández, durante un viaje a Cusco que ella organizó para iniciar una nueva etapa, tras haber finalizado su relación de 11 años con Julián Zucchi.
De ese modo, la artista, quien confesó no ser aficionada a las discotecas, fue convencida por sus amigos para asistir a un local nocturno, relató.
Fue allí donde vio a Fernández por primera vez, experimentando una atracción inmediata. “No puedo dejar de mirarlo, no sé, me encanta”, comentó en una entrevista con ‘Habla Chino’.
Sin embargo, en esa primera noche no hubo contacto, ya que Fernández estaba ocupado trabajando.
Luego de asegurar que “no podía dejar pasar la oportunidad”, Eslava volvió a la misma discoteca la noche siguiente, su última en la ciudad. Al verlo ingresar, la actriz afirmó a sus amigos: “Él va a ser mi próximo enamorado”.
Decidida a no irse sin hablarle, Eslava esperó hasta cerca de las tres de la mañana para, armada de valor, hablarle al comunicador.
“Hola, te va a parecer extraño lo que te voy a decir, pero hace dos días te estoy viendo como una idiota. No sé, me gustas mucho, pero como hoy es mi última noche, ya me voy a Lima, así que nada, te lo tenía que decir. Gracias”, contó que le dijo.
Según su relato, Fernández, sorprendido, la detuvo. Tras disculparse y reconocer que no se había percatado de la situación, este encuentro marcó el inicio de su nuevo romance, que ya suma dos años.
