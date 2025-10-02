Este jueves, la actriz y productora Yiddá Eslava negó que tenga intenciones de retomar proyectos laborales junto a su expareja, el argentino Julián Zucchi, quien es el padre de sus hijos.

“No, ahorita estamos en una relación de papás, creo que ese es nuestro principal objetivo ¿no? Nuestros hijos y creo que cada uno está por caminos totalmente distintos" , sentenció Eslava.

Por su parte, Zucchi dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar con Yiddá, destacando las producciones que realizaron en conjunto.

“Nos toca hoy cada uno hacer su camino desde lo laboral”, dijo, para luego mencionar: “No cierro la posibilidad de algún día poder decirle: ‘Yiddá, quieres sumarte a un proyecto’” , comentó.

En otras declaraciones, Eslava también abordó los rumores sobre un posible embarazo con su actual pareja, el fotógrafo Ángel Fernández, con quien está por cumplir dos años de relación.

“No hay forma. No, no, mira yo considero que los hijos no solo son plata, es un tiempo, y mis hijos realmente tienen el tiempo que merecen y me gustaría darles mucho más tiempo” , dijo.

Actualmente, Eslava está enfocada en el estreno de la película de suspenso “La habitación negra”, un proyecto que calificó como “su bebé”, y que se estrenará el 30 de octubre.

Yiddá Eslava: volvió a hipotecar su departamento, Walaz Producciones y La Habitación Negra