La mediática Susy Díaz fue confirmada como la primera personalidad en participar en el concurso “Camina con la Loba”, una iniciativa que permitirá a 100 fanáticos acompañar a la cantante colombiana Shakira en su trayecto hacia el escenario durante sus próximos conciertos de Lima.

El concurso es organizado por la productora MasterLive, encargada de los shows de Shakira en el Perú, y busca seleccionar a seguidores mayores de 18 años que ya cuenten con una entrada para alguno de los espectáculos, programados al 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional.

“Camina con la Loba” seleccionará a 50 afortunados por cada fecha del concierto. Los participantes deberán demostrar su fanatismo por la artista ene diversas dinámicas que serán lanzadas a lo largo de octubre por marcas y figuras del entretenimiento nacional que se han unido a esta iniciativa.

La excongresista invitó a sus seguidores a unirse a la convocatoria: “Estoy lista para conocer a Shakira... Tú también puedes participar y caminar a su lado” , declaró en sus redes sociales.

Para aquellos que aún deseen asistir y participar en el concurso, todavía quedan entradas disponibles a precios especiales para el concierto del 18 de noviembre. Los boletos pueden ser adquiridos en Teleticket.

Requisitos para participar en “Camina con la Loba”

Los requisitos para participar en el concurso y tener la oportunidad de acompañar a Shakira al escenario del Estadio Nacional son dos:

Ser mayor de 18 años Contar con una entrada para el show de Shakira en el Estadio Nacional (ya sea para la fecha del 16 o 18 de noviembre).