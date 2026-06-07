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Elecciones 2026: ¿Dónde se detectaron las cédulas premarcadas?
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Elecciones 2026: ¿Dónde se detectaron las cédulas premarcadas?
Una presunta irregularidad electoral encendió las alertas en Lima. El JNE y la ONPE reportaron el hallazgo de 90 cédulas de sufragio marcadas antes de ser entregadas a los electores.
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