A solo pocos días de que se lleve a cabo el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, todo va quedando listo, tanto en el aspecto logístico como en la venta de entradas, con el objetivo de que los fanáticos vivan una de las mejores experiencias futbolísticas. De hecho, hace poco se estrenó con bombos y platillos el nuevo tema musical del mundial: “Dai Dai” con la interpretación de Shakira. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue la exorbitante cifra que logró superar en YouTube tras el lanzamiento del videoclip. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTAS VISUALIZACIONES TIENE EL VIDEOCLIP “DAI DAI” DE SHAKIRA EN YOUTUBE?

El sábado 23 de mayo se estrenó el videoclip oficial de “Dai Dai”, la canción de la Copa del Mundo 2026, interpretado por Shakira y Burna Boy. De esta manera, a pocos días del inicio de uno de los torneos más importantes del mundo, los fanáticos ya viven la previa, ya sea completando el álbum oficial o disfrutando de la canción del campeonato. Es así que, a pocas horas de su lanzamiento en YouTube, el video musical logró alcanzar casi 20 millones de reproducciones, más de un millón de “Me gusta” y más de 70 mil comentarios.

El videoclip, grabado en Miami, muestra a la colombiana interpretando el tema junto al cantante nigeriano Burna Boy en una producción de más de cuatro minutos cargada de baile, referencias futbolísticas y elementos visuales inspirados en el Mundial. Frente a esta buena aceptación, Shakira no dudó en pronunciarse a través de sus redes sociales, manifestando su agradecimiento a sus seguidores. “¡El video #1 más visto en YouTube en las últimas 24 horas con más de 10 millones de reproducciones!¡Gracias a todos en todo el mundo por hacer de este un momento histórico para los fanáticos de la música y el fútbol! ¡Los amo!“, escribió.

¿CÓMO SERÁ EL NUEVO FORMATO DEL MUNDIAL 2026?

De acuerdo con la plataforma Hiraoka, el Consejo de la FIFA aprobó el nuevo formato del Mundial 2026, donde contempla 12 grupos de cuatro selecciones en el torneo que inicia desde el 11 de junio al 19 de julio. Y es que, con este sistema, avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Durante la competencia internacional habrá 16 sedes, por lo que Estados Unidos será el país con más ciudades anfitrionas, con un total de 11, donde recibirán a las selecciones con sus máximas figuras del fútbol.

En cuanto a la adquisición de entradas, el organismo regulador del fútbol mundial informó que los aficionados interesados en recibir detalles sobre la compra de tiques para el Mundial 2026 deben registrarse en su sitio web oficial (LINK), completando datos como nombre, correo electrónico e idioma. Tras enviar el formulario, recibirán en su bandeja de entrada una serie de novedades sobre la venta de boletos para el torneo más importante del mundo.