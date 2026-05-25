Por Redacción EC

A solo pocos días de que se lleve a cabo el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, todo va quedando listo, tanto en el aspecto logístico como en la venta de entradas, con el objetivo de que los fanáticos vivan una de las mejores experiencias futbolísticas. De hecho, hace poco se estrenó con bombos y platillos el nuevo tema musical del mundial: “Dai Dai” con la interpretación de Shakira. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue la exorbitante cifra que logró superar en YouTube tras el lanzamiento del videoclip. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.