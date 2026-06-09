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Yiddá Eslava celebra su soltería tras ruptura con fotógrafo
Yiddá Eslava anunció su soltería tras terminar con el fotógrafo Ángel Fernández. Dice haber cerrado esa etapa con claridad, celebra la “bienvenida de soltera” en lugar de despedida y anima a recuperar independencia. (Video: América TV)
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