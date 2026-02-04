La nostalgia se apoderó de los seguidores de ‘Al fondo hay sitio’ tras un inesperado reencuentro. Erick Elera y Nataniel Sánchez, recordados por dar vida a Joel Gonzáles y Fernanda de las Casas, volvieron a coincidir públicamente luego de diez años desde su última escena juntos, desatando emoción entre los fans de la popular serie peruana.

La aparición conjunta ocurrió en un contexto muy especial y no pasó desapercibida. El momento no solo revivió recuerdos de una de las parejas más queridas de la ficción nacional, sino que también abrió la puerta a nuevas expectativas sobre un posible regreso que ilusiona a los televidentes.

¿DÓNDE Y CÓMO SE PRODUJO ESTE REENCUENTRO?

El emotivo encuentro tuvo lugar durante el avant premiere de ‘Mi mejor enemiga’, comedia protagonizada por Nataniel Sánchez y dirigida por Saskia Bernaola, quien debuta como cineasta. Tras su estancia en España, la actriz regresó temporalmente al Perú para presentar la película, que llegará a las salas nacionales desde este jueves 5 de enero. Erick Elera asistió como invitado especial luego de que ella lo convocara públicamente días antes.

Frente a los medios, el actor no ocultó la carga emocional que significó volver a verla después de tanto tiempo. “Después de tiempo. Se le extraña muchísimo. Unas épocas muy bonitas”, expresó, dejando en evidencia el vínculo que aún conserva con su excompañera de elenco. La aparición conjunta fue celebrada por los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los fans recordaron con cariño la historia de Joel y Fernanda.

¿CÓMO DESCRIBEN AMBOS SU RELACIÓN TRAS TANTOS AÑOS DE DISTANCIA?

A pesar de que el exconductor de televisión supera en edad a Nataniel por ocho años, bromeó sobre el carácter firme que ella mostraba durante las grabaciones de la serie, comparándola de forma divertida con la personalidad de su personaje, la “Hija de Chucky”.

Nataniel tomó dichos comentarios con humor, reafirmando el profundo cariño que siente por su colega. Para ella, tenerlo presente en un momento tan crucial de su carrera fue fundamental: “Para mí, siempre va a ser un regalo poder trabajar con Erick... que esté compartiendo conmigo esto es muy especial”, declaró la actriz.

¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE VERLOS NUEVAMENTE EN LA PANTALLA CHICA?

La esperanza de los fanáticos de ver a la pareja nuevamente en la ficción quedó más viva que nunca tras las declaraciones de Elera, quien no ocultó su deseo de que los caminos de Joel y Fernanda vuelvan a cruzarse, ya sea en la producción actual de Las Lomas o en un formato distinto.

“Ojalá algún día puedan volver, ya sea en la serie o en alguna otra novela. Por algo no se ha dado hasta ahora, pero quizás ya llega el momento”, señaló, alimentando las expectativas de los seguidores.

La última escena que ambos compartieron en la serie fue en 2016, durante el final de la octava temporada. Aunque inicialmente se mostró que sus personajes tenían gemelos, más adelante se reveló que todo había sido un sueño de Joel, justificando la salida definitiva de Fernanda, según recuerda el diario La República.