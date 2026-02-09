El Vengador Tóxico vuelve al cine: culto, serie B y la odisea sangrienta de Peter Dinklage

Antes de convertirse en un nombre habitual de Hollywood, James Gunn aprendió que el ingenio suele rendir más que el dinero. A mediados de los noventa, bajo el ala de Lloyd Kaufman y Michael Herz, fundadores de Troma Entertainment, escribió y produjo “Tromeo y Julieta” (1996), una versión punk y deslenguada de Shakespeare, hija directa de una fábrica de excesos donde el mal gusto era método y quien dictaba las narrativas era el hijo pródigo de la compañía: “El vengador tóxico” (1984).

Ese cine clase B —y su primo aún más desalineado, la serie Z— nunca aspiró a ser respetable. Así nació “El vengador tóxico”, dirigido por los propios dueños de la compañía. Su trama era tan elemental como eficaz: un perdedor humillado, un accidente grotesco y una mutación que convierte la victimización en violencia justiciera. Rodada con presupuestos mínimos, actuaciones desbordadas y efectos artesanales, la película asumía el exceso como norma y la incorrección como discurso, combinando gore, comedia y sátira social sin preocuparse por la coherencia ni el buen gusto, pero sí por provocar una reacción inmediata en el espectador.

El éxito inesperado de El vengador tóxico dio paso a una saga tan irregular como persistente. Entre finales de los ochenta y los noventa llegaron “The Toxic Avenger Part II” y “Part III: The Last Temptation of Toxie”, que llevaron al personaje a escenarios cada vez más absurdos —del viaje temporal a la sátira desbordada— empujando el splatter y el humor ofensivo hasta el límite. Lejos de refinar la fórmula, las continuaciones la tensaron: más violencia, menos sutileza y una voluntad explícita de incomodar, incluso a sus propios seguidores.

Sin embargo, todo acabaría tras una década de excesos y un cuarto filme estrenado en 2000, “Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV”, que cerró la etapa clásica del personaje en pantalla y dejó a Toxie en un limbo creativo durante años, incluso cuando la franquicia se extendió a formatos tan disímiles como una serie animada para niños o cómics que exploraban su espíritu satírico en versiones inevitablemente descafeinadas.

Un vengador a la altura

Cuarenta años después, El vengador tóxico regresa a los cines en una versión que no oculta su herencia, pero tampoco se limita a reproducirla. Dirigida y escrita por Macon Blair —actor habitual del cine independiente estadounidense—, la nueva película cuenta con Lloyd Kaufman como productor, un gesto que garantiza continuidad simbólica más que control creativo.

El protagonista ahora es Winston Gooze, interpretado por Peter Dinklage, un trabajador de limpieza explotado y menospreciado que sufre un accidente químico y se convierte en una criatura monstruosa de fuerza sobrehumana. Desde ese cuerpo deformado, el nuevo Toxie se enfrenta a corporaciones corruptas, criminales violentos y figuras de poder que encarnan una degradación social menos caricaturesca que en los ochenta, pero igual de reconocible.

El camino hasta este regreso fue largo. Anunciada en 2023, la película atravesó retrasos, dudas de distribución y una expectativa constante por saber si era posible trasladar el espíritu Troma a un contexto industrial distinto. Con un reparto que incluye a Kevin Bacon y Elijah Wood, y un presupuesto impensable para la productora original, el riesgo era evidente: perder la suciedad que definía al mito.

Blair opta por otra estrategia. Su Vengador Tóxico sigue siendo indecente, violento y deliberadamente excesivo, pero ajusta el tono a una sensibilidad contemporánea. Hay menos salvajismo gratuito y más atención a los personajes, especialmente a un Toxie tratado con una empatía inesperada.

Al igual que la cinta original, la película no está destinada a encabezar listas de fin de año, pero su reaparición confirma algo que Troma demostró desde los setenta: incluso desde los márgenes más desaliñados del cine puede surgir un ícono capaz de reinventarse, vestirse como superhéroe y enfrentarse a los problemas que Superman prefiere ignorar.