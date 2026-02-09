El Vengador Tóxico vuelve al cine: culto, serie B y la odisea sangrienta de Peter Dinklage

Escuchar
Cuatro décadas después de su estreno original, el antihéroe creado por Troma Entertainment regresa a la pantalla grande. Ya se encuentra disponible en salas de cine.
Por Ángel Navarro Quevedo

Antes de convertirse en un nombre habitual de Hollywood, James Gunn aprendió que el ingenio suele rendir más que el dinero. A mediados de los noventa, bajo el ala de Lloyd Kaufman y Michael Herz, fundadores de Troma Entertainment, escribió y produjo “Tromeo y Julieta” (1996), una versión punk y deslenguada de Shakespeare, hija directa de una fábrica de excesos donde el mal gusto era método y quien dictaba las narrativas era el hijo pródigo de la compañía: “El vengador tóxico” (1984).

