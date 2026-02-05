Desde un Harrison Ford conmovido a la anécdota sangrienta de Jennifer Garner: lo que dejó el primer Apple TV Press Day | CRÓNICA

El hombre estuvo al borde de las lágrimas. Harrison Ford (83) fue de lejos el actor que se llevó la mayoría de los aplausos en el primer Apple TV Press Day, evento para periodistas de todo el mundo al que asistió El Comercio en representación del Perú. Desde el Barker Hangar, sede para ceremonias de alto calibre, actores y actrices aparecieron uno tras otro para hablar de sus estrenos en cine y televisión.

Llorar, pero solo un poquito

Apple decidió no transmitir el evento por internet y prohibió a la prensa filmar los paneles; solo podían registrar el ingreso de los talentos. Por eso, al cierre de este artículo, no hay registro en video de cómo el actor al que no le bastó con ser Han Solo, sino que también hizo de Indiana Jones, hacía un homenaje verbal al referirse al trabajo de su colega Michael J. Fox en “Shrinking”, serie sobre psicoterapeutas que estrena nuevos episodios cada semana y donde interpreta a un psiquiatra con párkinson; en esta temporada ambos comparten escenas.

“Porque represento a un personaje con párkinson y Michael, por supuesto, lo tiene en la vida real, siempre he tenido un sentido de la responsabilidad para contar bien mi parte de la historia”, dijo Ford ante la audiencia, unos 290 periodistas de todo el mundo. “Michael es un tipo extraordinario, generoso y adorable al que no conocía para nada y tuve la oportunidad de hacerlo al trabajar en este show. Fue una experiencia extraordinaria trabajar con él”, sostuvo.

El elenco completo de "Shrinking" en su paso por la alfombra del Apple TV Day. (Photo by Dan Steinberg/Apple TV via Getty Images) / Dan Steinberg

Ya para el final del panel, Ford, quien tiene fama de ser un cascarrabias en Hollywood, ya había mostrado sus grietas. Allí están sus palabras sentidas para cerrar la presentación de su serie, pero también la mirada de ternura que le dedicó a la actriz Lukita Maxwell, con la que tiene una relación de tipo abuelo-nieta en la ficción. Le preguntaron qué pensamientos profundos surgieron en él luego de entrar a una serie que provoca tanta reflexión.

”¿A dónde vas luego de esto?”, dijo, en lo que se entiende como una reflexión de cuál sería su próximo papel. “La clase de trabajo que somos capaces de hacer considerando las herramientas que tenemos, y la idea que yace detrás de esta serie… y si todo se acabara aquí, eso sería suficiente”, añadió; cada palabra dicha con el peso de toda una vida. La prensa estadounidense ha interpretado esto como si Ford considerara que este será su último papel.

“Hola, Carol”

Otro panel que se llevó la aclamación de la prensa fue el de “Pluribus”, el mayor éxito en toda la historia de esta plataforma que muestra un mundo en el que la humanidad se ha convertido en una mente colmena. La serie ya confirmó su segunda temporada, pero no hay fecha para el estreno. Eso no impidió que Apple haga relaciones públicas al invitar al creador Vince Gilligan y a los actores Rhea Seehorn, Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga y Samba Schutte. El showrunner no se animó a decir cuándo llegarán los nuevos episodios, solo que sus escritores están trabajando en ello.

Durante el evento, la prensa mandó preguntas por medio de una página web. El elenco de “Pluribus” respondió dos cuestiones hechas por El Comercio. Primero, sobre la gran cantidad de fanart que se produce diariamente sobre Carol y Zosia, que a estas alturas ya son íconos sáficos. Seehorn dijo que le parecen geniales y que termina enterándose de ellos porque Schutte, intérprete del Sr. Diabaté, se los envía diariamente. “Me encantan. Estoy en Instagram y los disfruto y creo que son hermosos, el sentimiento es hermoso; amo el amor que la gente tiene como nosotras como personajes”, dijo por su parte Wydra.

La otra pregunta fue para Vesga, intérprete de Manousos; ¿su amplia carrera lo preparó de alguna manera para la escena en la jungla del Darién? “No creo que nada hubiese podido prepararme para ese momento, para ser empalado contra un árbol (risas). Me gustaría decir que fue una escena difícil, pero fue muy juguetona la manera en que la hicimos. De verdad todos estaban divirtiéndose mucho”, contó.

Rhea Seehorn, protagonista de "Pluribus". Ella consiguió fama por ser Kim Wexler en "Better Call Saul". (Photo by JC Olivera/Apple TV via Getty Images) / JC Olivera

“A lo Mike Tyson”

Pero tal vez lo más extraño del evento llegó de la persona menos esperada. La actriz Jennifer Garner subió al escenario junto a su colega Nikolaj Coster Waldau (“Juego de tronos”) para presentar la temporada 2 de “The Last Thing He Told Me”, la historia de un padre de familia que desaparece sin dejar rastro. En el evento se presentó una escena de acción donde el personaje de Garner pelea mano a mano contra un atacante, interpretado por el actor de riesgo Sala Baker.

Resulta que esta no fue la única vez en que ambos compartieron escena. Garner dijo que, dos décadas atrás, en la película “The Kingdom”, Baker recibió la indicación de atacar a Garner y ella debía hacer todo lo posible para no dejarse agarrar; una película que no había coreografiado al detalle esta lucha. Ambos pelearon en serio. “Me terminé subiendo a su espalda, le mordí la oreja, y tenemos una foto de él faltándole un pedazo de oreja, porque no estábamos bromeando”, dijo la actriz. La sala de periodistas era una colección de ruidos que la gente hace cuando no puede articular palabras, ni mucho menos respirar. No es lo que uno espera escuchar en una conferencia de prensa.

Garner fue un ventarrón de aire fresco en una serie de paneles planeados al milímetro, que dejaron poco espacio a la improvisación. Ella mantuvo además su energía en todo momento, incluyendo al contar la anécdota de la mordida y que de algún modo interrumpió la narrativa sobre la serie. Solo que Coster-Waldau no estaba dispuesto a dejar pasar esto por agua tibia. Con la expresión de sorpresa, como si fuese un emoji humano, el recordado Jaime Lannister se mostró, medio en broma, medio en serio, indignado por las risas de la audiencia ante un hecho de sangre. Eso sí, le quedó claro que Garner es de armas tomar.

Jennifer Garner presentó en el Apple TV Press Day la temporada 2 de "The Last Thing He Told Me". (Photo by JC Olivera/Apple TV via Getty Images) / JC Olivera

Más estampas

¿Odian a Jonah Hill sus compañeros de elenco? Durante la presentación de la película “Outcome”, sus compañeros Cameron Díaz, Keanu Reeves y Matt Bomer empezaron a bromearle, comparándolo con Meryl Streep, Timothée Chalamet e incluso Jacob Elordi; por un momento parecía que Hill estaba perdiendo la paciencia. Aunque vale decir que esta película no ha sido tan comentada como la transformación física de Hill.

¿Blasfemia? En el Apple TV Press Day Chris Pratt y Linda Cardellini mostraron un avance de “Way of the Warrior Kid”, donde el actor de “Guardianes de la galaxia” interpreta a un soldado en recuperación que entrena a su sobrino para sobrellevar el bullying que sufre en su colegio. Pratt dijo que la película será el “Karate Kid”, un clásico del cine, de esta generación. Palabras mayores.

Los paneles no solo incluyeron actores, sino al talento creativo. Y no se trata solo de los showrunners, quienes crean la historia para la pantalla, sino de los escritores de novelas en las que se basaron series como “Margo’s Got Money Troubles” (Rufi Thorpe) y “The Last Thing He Told Me” (Laura Dave), así como el autor de “Way of the Warrior Kid” (Jocko Willink). Aquí hay un mensaje.

La sorpresa de “Cape Fear”. El tráiler de esta serie, basado en un clásico del cine que a su vez fue adaptado por Martin Scorsese, se llevó las palmas de la audiencia. Es una versión reimaginada de la historia, que esta vez funciona un poco como comentario al sistema de justicia estadounidense.

Ocho horas, incluyendo pausa para el almuerzo e intermedios. Eso es lo que duró el Press Day de la plataforma Apple TV, primer evento para anunciar exclusivamente novedades en streaming. Hubo ausentes: nada de “Pachinko”, “The Morning Show”, “Drops of God” ni de “Slow Horses”.