Es peruana, habla quechua y debutó como actriz en serie del creador de “Breaking Bad”: conoce a Darinka Arones

Si un actor peruano hace carrera fuera del país, lo más probable es que antes haya trabajado aquí. Darinka Arones (23) es la excepción a la regla. Tras criarse con sus abuelos en San Juan de Miraflores se mudó a los 14 años a Estados Unidos con sus padres, quienes se cuentan entre los miles de peruanos que migraron por trabajo. Aquí ella amaba declamar poesía, participó en concursos; allá decidió estudiar cine y TV. Y antes de acabar la universidad consiguió una oportunidad por la que sus colegas más experimentados matarían.

Darinka Arones integra el elenco de “Pluribus” (Apple TV), serie de ciencia ficción creada por Vince Gilligan, escritor que le dio al mundo las aclamadas “Breaking Bad” y “Better Call Saul”. Estrenada el viernes 7, la serie cuenta la historia de la novelista Carol Sturka (Rhea Seehorn), quien es descrita como la persona más infeliz sobre la Tierra; su misión en esta historia es salvar al mundo de la felicidad. Decir más sobre la trama sería arruinar la sorpresa a los espectadores.

Darinka Arones (2002, Perú) es una artista interdisciplinaria que actualmente radica en la ciudad de Nueva York. (Fotos: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Arones tiene un rol secundario en el segundo episodio, donde interpreta a Kusimayu, adolescente peruana que tiene cosas en común con Carol; también es un personaje del que decir más sería hacer un “spoiler”. “Es una joven muy apegada a su familia. Creo que encarna bastante esta complicidad que te tenemos los peruanos, los jóvenes, por estar cerca de los nuestros, por amarlos, por siempre pensar en ellos”, contó la actriz en entrevista exclusiva desde la sede de El Comercio; a unos pasos está su abuelita Mónica, que la acompaña a todos lados.

Darinka estaba en Cusco perfeccionando su quechua cuando vio una convocatoria actoral en Instagram. Entre los requisitos estaba que hablara quechua, pero no había más detalles del rol. Recién al ser seleccionada supo que la serie era de Gilligan; la sorpresa fue grande. A diferencia de ella el resto de actores ya tenía experiencia, como el colombiano Carlos Manuel Vesga, Pipo en “Floricienta”, y la polaca Karolina Wydra, que fue la villana Izel en “Agents of SHIELD”.

En “Pluribus” Darinka Arones actúa junto a otras dos actrices latinoamericanas: Jennifer Esquivel (boliviana) y Elena Estér (colombiana-peruana). (Fotos: Joel Alonzo/GEC)

“Recuerdo que la mayoría en el set ya eran actores con experiencia. Habían actuado en quizás algunas miniseries, también estamos hablando de Rhea Seehorn, con toda su carrera. Pero era mi primera experiencia actoral y estaba muy nerviosa. Pero lo di todo y creo que lo hice muy bien. Y sí, me siento muy afortunada, siento que fue una gran suerte, pero también pude aprovechar la oportunidad”, dijo Arones, quien escribía el guion de su tesis a la par de filmar sus escenas. El esfuerzo dio frutos: hace dos meses se graduó de la NYU, donde estudió becada.

“Vince para mí no solo es un director, es la persona más tranquila en el set que he conocido”, contó la actriz. “Trabajando en set con estudiantes estamos aprendiendo y nos volvemos locos, queremos todo perfecto, pero no tenemos tanta experiencia. Vince es una gran persona, un gran director que realmente tiene esta gran facilidad de hacerte sentir cómodo. Yo me sentí muy cómoda con su compañía, siempre nos preguntaba al elenco cómo nos sentimos, cómo nos pareció la línea [de diálogo], siempre se tomaba el tiempo de acercarse y ser muy amable”, agregó. Para la actriz peruana trabajar con Gilligan fue como llevar una clase maestra.

¿Veremos a la peruana en futuros episodios de la serie? Arones no lo confirmará, así que toca estar atentos. Mientras tanto ella no solo piensa en las pantallas; es artista multidiscipinaria: es pintora, escultora, fotógrafa y videógrafa. Y recién está empezando.

Asuntos de inclusión

—Desde este lado del mundo me da la impresión de que el cine y la TV estadounidense está muy interesada en la inclusión de talentos no blancos, lo que ellos llaman POC. ¿Lo ves tú así?

Últimamente sí. Especialmente Estados Unidos está buscando más diversidad, inclusividad. Y yo siento que es lo correcto, hay demasiado talento que todavía no se ha descubierto y que se le esté dando la oportunidad creo que es grandísimo. Yo sí siento que todavía hay más espacio, hay más cuerpo, más salón para estos talentos y, sí, muy emocionada que en esta serie también puedan ver muchas caras nuevas.

—¿Y tú crees que el cine y la televisión peruanos piensan actualmente en la inclusión o todavía no han llegado a ese punto?

Estamos en camino, pero yo creo que se se debería tomar un riesgo más alto. En términos de apoyo financiero a producciones individuales, donde nuevos talentos, nuevas caras renacen. Y de por sí más oportunidades. En el Perú hay demasiado talento, conozco a muchísimas personas que no tienen los recursos para hacer sus distintos proyectos o que en el camino aplicar estos recursos realmente es muy competitivo.