ATENCIÓN SPOILERS . “Pluribus”, la serie de Vince Gilligan que se convirtió en la más vista del catálogo de Apple TV+, se despidió temporalmente de las pantallas. Y es que, con su episodio 9, titulado “La Chica o El Mundo”, la producción le puso fin a su primera temporada. Así, si llegaste a esta nota, seguro es porque quieres repasar los detalles más importantes del capítulo. Por eso, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Préstale atención al final explicado del show televisivo!

Vale precisar que el episodio se estrenó oficialmente el miércoles 24 de diciembre y trajo consigo uno de los encuentros más esperados por los fans: el de Carol Sturka (Rhea Seehorn) y Manousos Oviedo (Carlos Manuel Vesga).

Sin embargo, el plan inicial de salvar al mundo del virus de la “felicidad” tuvo que suspenderse por algunos días.

¿La razón? Básicamente, los conflictos personales de nuestra protagonista.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “PLURIBUS”?

Tal como se esperaba, el título del episodio no era metafórico. En realidad, es la elección literal que Manousos le impone a Carol: salvar a la chica (Zosia, interpretada por Karolina Wydra) o el mundo.

Resulta que Manousos provocó convulsiones masivas en “Los Otros” con el fin de lograr que uno de los individuos se libere de la mente colmena.

Entonces, al notar que esta actitud podría quebrar su relación con Zosia (o, incluso, acabar con ella), Carol lo detiene y decide marcharse de Albuquerque para acompañar a su chaperona-amante (y es que los otros se fueron de la ciudad para evitar que el hombre les siga haciendo daño).

Así, podríamos decir que—en un inicio—nuestra protagonista eligió a la chica... ¿pero la chica la eligió a ella?

LA GRAN REVELACIÓN DE LA MENTE COLMENA AL FINAL DE “PLURIBUS”

Tras alejarse de Manousos, Carol pasa dos semanas viajando con Zosia, intentando ignorar la realidad.

Sin embargo, todo se derrumba en un albergue de esquí, justo cuando ambas conversan y se revela la gran verdad: pese a que Sturka se había negado a que le extraigan células madre para perfeccionar el virus y quitarle la inmunidad... ellos no le leyeron la “letra pequeña”.

¿Y qué estaba pasando en realidad? Pues, que “Los Otros” ya estaban utilizando los óvulos congelados de la mujer para este procedimiento y a ella solo le queda menos de un mes para ser parte de la mente colmena.

LA DECISIÓN DE CAROL AL FINAL DE “PLURIBUS”

La escena con la que concluye la primera temporada de “Pluribus” nos muestra la decisión definitiva de Carol: decide salvar al mundo, dejando de lado su propio placer por la supervivencia.

De esta manera, la vemos descendiendo de un helicóptero frente a Manousos con una enorme caja, la cual no incluye provisiones o alguna tecnología innovadora... sino que contiene una bomba atómica (sí, un guiño a la sugerencia de solicitud que ella hizo en el episodio 3).

Finalmente, la escuchamos decirle a Manousos: “Tú ganas. Salvemos el mundo”, lo que implica una declaración de guerra contra los invasores.

Y es que—con esa bomba—queda claro que, para Carol, la coexistencia es imposible: va a tratar de acabar con la colmena, aunque eso signifique la extinción de toda la humanidad en el proceso.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA TEMPORADA 2 DE “PLURIBUS”?

Por supuesto, este final deja todo listo para la esperadísima segunda temporada de “Pluribus” (ya confirmada).

Lo cierto es que, con la revelación de que “Los Otros” están próximos a terminar con la inmunidad de Carol, el reloj está corriendo.

Así, queda una gran pregunta en el aire: ¿ella realmente detonará la bomba en algún momento o, quizá, la usará como moneda de cambio con la mente colmena? Y tú, ¿qué crees?

Una bomba atómica acompaña a Carol y a Manousos en el final de la primera temporada de la serie "Pluribus" (Foto: Sony Pictures Television / Apple TV+)

