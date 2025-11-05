Si eres de los que todavía extraña el universo de “Breaking Bad” o “Better Call Saul”, prepárate, porque Vince Gilligan está de regreso con un nuevo proyecto que promete ser aún más grande. Se trata de “Pluribus”, una serie de ciencia ficción protagonizada por Rhea Seehorn y que ya se perfila como uno de los estrenos más esperados del año en Apple TV+.

Hasta ahora, se sabe “Pluribus” se basa en Carol Sturka, la persona más infeliz del mundo que se convierte en la última esperanza para la humanidad ante una epidemia de felicidad contagiosa. Sin embargo, detalles más a fondo se desconocen, pero Gilligan ha dicho que es “la serie más ambiciosa” de su carrera. Con semejante carta de presentación, era cuestión de tiempo para que los fans quisieran saber exactamente cuándo podrán ver cada episodio. Y bueno, como sé que no quieres perderte ni un minuto, aquí te dejo una guía completa con el calendario de estrenos.

El actor Carlos Manuel Vesga interpretando a Manousos en la serie "Pluribus" (Foto: Apple TV+)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL PRIMER EPISODIO DE “PLURIBUS” EN APPLE TV+?

El debut mundial de “Pluribus” será el 7 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m. (GMT) del Reino Unido, aunque, como ocurre con la mayoría de las producciones de Apple TV+, el episodio estará disponible unas horas antes en el continente americano: exactamente a las 18:00 (hora del Pacífico) y 21:00 (hora del Este) del 6 de noviembre en Estados Unidos.

Ahora bien, si estás en otro país, te dejo la conversión horaria exacta:

México, Guatemala, Costa Rica: 20:00 (6 de noviembre)

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 21:00 (6 de noviembre)

Venezuela: 22:00 (6 de noviembre)

Paraguay, Bolivia: 23:00 (6 de noviembre)

Chile, Argentina, Uruguay: 23:00 (6 de noviembre)

España: 03:00 (7 de noviembre)

Francia, Alemania, Italia: 03:00 (7 de noviembre)

Rhea Seehorn como Carol en la serie "Pluribus" (Foto: Apple TV+)

CALENDARIO COMPLETO DE LA SERIE “PLURIBUS”

A diferencia de otras plataformas que lanzan todos los episodios de una sola vez, Apple TV+ mantiene su estrategia de estreno semanal. En el caso de “Pluribus”, los dos primeros llegarán juntos el 7 de noviembre de 2025, y luego se publicará uno nuevo cada viernes.

Episodio 1: 7 de noviembre de 2025

Episodio 2: 7 de noviembre de 2025

Episodio 3: 14 de noviembre de 2025

Episodio 4: 21 de noviembre de 2025

Episodio 5: 28 de noviembre de 2025

Episodio 6: 5 de diciembre de 2025

Episodio 7: 12 de diciembre de 2025

Episodio 8: 19 de diciembre de 2025

Episodio 9: 26 de diciembre de 2025

Karolina Wydra como Zosia y Ana en la serie televisiva "Pluribus" (Foto: Apple TV+)

¿CÓMO VER “PLURIBUS”?

“Pluribus” es una exclusiva de Apple TV+, igual que otras producciones de gran nivel como “Severance”, “Silo”, “Slow Horses” o “The Studio”. Si aún no tienes suscripción, puedes probar el servicio con el período gratuito que ofrece Apple y ver si te convence su catálogo, que cada vez tiene más títulos de ciencia ficción y drama de alto nivel.

FICHA TÉCNICA DE “PLURIBUS”

Aquí tienes la ficha técnica de la serie “Pluribus” presentada en formato de cuadro:

Título original “Pluribus” País Estados Unidos Año 2025 Género Ciencia ficción, drama Formato Serie de TV (1 temporada, 9 episodios) Duración 55 minutos por episodio Idioma original Inglés Fecha de estreno 7 de noviembre de 2025 (Apple TV+) Creador/Showrunner Vince Gilligan Productores ejecutivos Vince Gilligan, Jeff Frost, Gordon Smith, Alison Tatlock, Allyce Ozarski, Diane Mercer Reparto principal Rhea Seehorn (Carol Sturka), Karolina Wydra (Zosia), Carlos Manuel Vesga (Manousos), Miriam Shor (Helen), Samba Schutte Estudio Apple Studios, Sony Pictures Television Lugar de rodaje Albuquerque, Nuevo México, EE.UU. Sinopsis Carol Sturka, la persona más infeliz del mundo, se convierte en la última esperanza para la humanidad ante una epidemia de felicidad contagiosa y sus consecuencias inesperadas. Renovación Ya confirmada una segunda temporada

