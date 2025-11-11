La lucha de Maxine Dellacorte (Kristen Wiig) por encontrar su lugar en el despiadado mundo de la alta sociedad de Palm Beach continúa en la segunda temporada de “Palm Royale”, serie de Apple TV+ creada por Abe Sylvia y basada en la novela “Mr. & Mrs. American Pie” de Juliet McDaniel. En los nuevos episodios, tiene que demostrar que no solo pertenece a ese lugar, sino que quizá tenga lo necesario para gobernarlo. ¿Cuántos episodios tiene esta entrega y cuándo se estrenarán?

La comedia dramática, que recibió 11 nominaciones a los premios Emmy, incluyendo Mejor Serie de Comedia, Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia (Wiig) y Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia (Burnett), y ganó el premio Emmy a la Mejor Música Original del Tema Principal, cuenta con la producción ejecutiva de Laura Dern, Jayme Lemons Kristen Wiig, Katie O’Connell Marsh, Sharr White, Sheri Holman, Becky Mode y Stephanie Laing.

Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin, Carol Burnett, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy y Kaia Gerber retoman su roles en la segunda temporada de “Palm Royale”. A ellos se suman John Stamos, Patti LuPone, Vicki Lawrence, Matt Rogers, Claudia Ferri, Jason Canela, Jordan Bridges, James Urbaniak, Roberto Sanchez, Rick Cosnett y Ryan Dorsey.

Allison Janney retoma el papel de Evelyn Rollins en la segunda temporada de "Palm Royale" (Foto: Apple TV+)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “PALM ROYALE”?

El primer episodio de la segunda temporada de “Palm Royale” se estrenará el miércoles 12 de noviembre de 2025 en Apple TV+. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo hasta el 14 de enero de 2026.

Por lo tanto, para ver la nueva entrega de la comedia dramática solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “PALM ROYALE”?

Al igual que la primera entrega, la segunda temporada de “Palm Royale” tiene diez episodios con una duración aproximada de 50 minutos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “PALM ROYALE”

Episodio 1: 12 de noviembre de 2025

Episodio 2: 19 de noviembre de 2025

Episodio 3: 26 de noviembre de 2025

Episodio 4: 3 de diciembre de 2025

Episodio 5: 10 de diciembre de 2025

Episodio 6: 17 de diciembre de 2025

Episodio 7: 24 de diciembre de 2025

Episodio 8: 31 de diciembre de 2025

Episodio 9: 7 de enero de 2026

Episodio 10: 14 de enero de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “PALM ROYALE”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “PALM ROYALE”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “PALM ROYALE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, en la segunda temporada de “Palm Royale”, “Maxine se convierte en una paria social tras un escandaloso colapso público. Tendrá que recurrir a su astucia e ingenio para demostrar, de una vez por todas, que no solo pertenece a este lugar, sino que quizá tenga lo necesario para gobernarlo. En el camino, descubrirá verdades ocultas y finalmente comprenderá sobre qué se asienta realmente este pueblo: secretos, mentiras y algún que otro delito.”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “PALM ROYALE”

Kristen Wiig como Maxine Dellacorte-Simmons

Laura Dern como Linda Shaw/Penelope Rollins

Allison Janney como Evelyn Rollins

Ricky Martin como Robert Diaz

Carol Burnett como Norma Dellacorte

Josh Lucas como Douglas Darby Dellacorte-Simmons

Leslie Bibb como Dinah Donohue

Amber Chardae Robinson como Virginia

Mindy Cohn como Ann Holiday

Julia Duffy como Mary Meredith Jones Davidsoul

Kaia Gerber como Mitzi

John Stamos

Patti LuPone

Vicki Lawrence

Matt Rogers

Claudia Ferri

Jason Canela

Jordan Bridges

James Urbaniak

Roberto Sanchez

Rick Cosnett

Ryan Dorsey

Kaia Gerber retoma el papel de Mitzi en la segunda temporada de "Palm Royale", creada por Abe Sylvia (Foto: Apple Studios)

