¡Atención fans de los secretos y los escándalos! Apple TV+ regresa al club más exclusivo de Palm Beach con la segunda temporada de “Palm Royale”, la comedia nominada a 11 premios Emmy y ganadora del galardón a Mejor Tema Musical Original. Así, ¿te gustaría conocer más sobre su regreso a las pantallas? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la producción fue creada por Abe Sylvia, basándose en la novela “Mr. and Mrs. American Pie” de Juliet McDaniel​.

Además, en su elenco, destacan estrellas de la talla de Kristen Wiig, Laura Dern, Ricky Martin y Carol Burnett.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “PALM ROYALE”?

La segunda temporada de “Palm Royale” retoma la historia inmediatamente después del escandaloso colapso público de Maxine Dellacorte (Kristen Wiig) durante el prestigioso Beach Ball.

En ese sentido, si antes era la ambiciosa forastera que luchaba por entrar al círculo de élite, ahora nuestra protagonista se ha convertido en una marginada social tras su estrepitosa crisis.​

Por lo tanto, Maxine tendrá que demostrar—de una vez por todas—que no solo pertenece a este mundo, sino que podría tener todo lo necesario para dominarlo.

MIRA EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “PALM ROYALE”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “PALM ROYALE”?

A continuación, repasa la lista de integrantes del elenco principal de la temporada 2 de “Palm Royale”:

Kristen Wiig como Maxine Dellacorte

como Maxine Dellacorte Laura Dern como Linda Shaw / Penelope Rollins

como Linda Shaw / Penelope Rollins Allison Janney como Evelyn Rollins​

como Evelyn Rollins​ Ricky Martin como Robert Diaz​

como Robert Diaz​ Carol Burnett como Norma Dellacorte/Agnes​

como Norma Dellacorte/Agnes​ Josh Lucas como Douglas Dellacorte Simmons​

como Douglas Dellacorte Simmons​ Leslie Bibb como Dinah Donahue​

como Dinah Donahue​ Kaia Gerber como Mitzi​

Nuevos invitados especiales:

John Stamos​

Patti LuPone

Vicki Lawrence​

Matt Rogers

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “PALM ROYALE”?

“Palm Royale” es un título exclusivo del catálogo de Apple TV+. Por ende, para disfrutar de su temporada 2, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Cabe resaltar que su primer episodio se estrena el miércoles 12 de noviembre del 2025, seguido de un capítulo semanal hasta el final de temporada, el 14 de enero del 2026.​

Guía de episodios de “Palm Royale” - Temporada 2:

Episodio 1: miércoles 12 de noviembre del 2025

miércoles 12 de noviembre del 2025 Episodio 2: miércoles 19 de noviembre del 2025

miércoles 19 de noviembre del 2025 Episodio 3: miércoles 26 de noviembre del 2025

miércoles 26 de noviembre del 2025 Episodio 4: miércoles 3 de diciembre del 2025

miércoles 3 de diciembre del 2025 Episodio 5: miércoles 10 de diciembre del 2025

miércoles 10 de diciembre del 2025 Episodio 6: miércoles 17 de diciembre del 2025

miércoles 17 de diciembre del 2025 Episodio 7: miércoles 24 de diciembre del 2025

miércoles 24 de diciembre del 2025 Episodio 8: miércoles 31 de diciembre del 2025

miércoles 31 de diciembre del 2025 Episodio 9: miércoles 7 de enero del 2026

miércoles 7 de enero del 2026 Episodio 10: miércoles 14 de enero del 2026

El póster de la segunda temporada de "Palm Royale", comedia dramática creada por Abe Sylvia (Foto: Apple Studios)

