Cuando una casa explosiona en un tranquilo barrio de Oxford y una niña desaparece, la vecina Sarah Trafford se obsesiona con encontrarla y solicita la ayuda de la investigadora privada Zoë Boehm, pronto ambas se encontrarán con una compleja conspiración que revela que las personas que durante mucho tiempo se creyeron muertas todavía están entre los vivos, mientras que los vivos se unen rápidamente a los muertos. Esta es la atractiva trama de “Down Cemetery Road” (en español: “El misterio de Cemetery Road”), la serie que aterriza en Apple TV+ este 29 de octubre de 2025. Para que no te pierdas ninguno de sus episodios, que se emitirán semanalmente, te doy la guía de capítulos; así que presta mucha atención.

Esta serie de detectives está basada en la novela homónima de Mick Herron, autor del exitoso universo de “Slow Horses”. Es protagonizada por las estrellas británicas Emma Thompson y Ruth Wilson.

“Down Cemetery Road” se trata de una serie televisiva que tiene en total ocho episodios (Foto: 60Forty Films)

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “DOWN CEMETERY ROAD”

La serie “Down Cemetery Road” está compuesta por ocho episodios, los cuales se lanzan cada semana en Apple TV+, de acuerdo con la siguiente programación:

Episodio 1: miércoles 29 de octubre del 2025

Episodio 2: miércoles 29 de octubre del 2025

Episodio 3: miércoles 5 de noviembre del 2025

Episodio 4: miércoles 12 de noviembre del 2025

Episodio 5: miércoles 19 de noviembre del 2025

Episodio 6: miércoles 26 de noviembre del 2025

Episodio 7: miércoles 3 de diciembre del 2025

Episodio 8: miércoles 10 de diciembre del 2025

Ruth Wilson como Sarah Tucker en una escena de la serie "Down Cemetery Road" (Foto: Apple TV)

HORA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “DOWN CEMETERY ROAD”

“Down Cemetery Road” se emitirá en Apple TV+ ´según tu ubicación en el siguiente horario:

Estados Unidos: 12:00 a.m. (hora del Pacífico) / 3:00 a.m. (hora del Este)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 1:00 a.m.

Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 2:00 a.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 3:00 a.m.

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 a.m.

España: 9:00 a.m.

Debido a que esta serie forma parte del catálogo de Apple TV+, para disfrutarla debes contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

La dirección principal está a cargo de Natalie Bailey y el guion es responsabilidad de Morwenna Banks, quien también es una de las productoras ejecutivas del show televisivo.

El póster de "Down Cemetery Road", serie que combina el suspenso y la fantasía a lo largo de los 8 episodios de su primera temporada (Foto: Apple TV)

FICHA TÉCNICA DE “DOWN CEMETERY ROAD”

Título original: Down Cemetery Road

Down Cemetery Road Año: 2025

2025 País: Reino Unido

Reino Unido Dirección: Natalie Bailey

Natalie Bailey Guion: Morwenna Banks

Morwenna Banks Novela: Mick Herron

Mick Herron Compañía: 60Forty Films

60Forty Films Productora: Emma Thompson

Emma Thompson Distribuidora: Apple TV

