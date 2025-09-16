El cine de superhéroes vive un nuevo auge, y este verano una de las cintas más esperadas logró brillar en la pantalla grande: “Superman”. Bajo la dirección de James Gunn y con la producción de Peter Safran, la película no solo marca un reinicio del icónico Hombre de Acero, sino que también inaugura oficialmente el nuevo Universo DC. Interpretado por David Corenswet, el superhéroe regresa con una propuesta fresca, cargada de acción, humor y humanidad.

La buena noticia para los fans es que ya no tendrán que esperar demasiado para disfrutarla desde casa. HBO Max ha confirmado que “Superman” se estrenará en su catálogo este viernes 19 de septiembre de 2025, permitiendo a todos revivir la experiencia en streaming apenas unos meses después de su paso por las salas de cine.

El Hombre de Acero se prepara para dar el salto al streaming a través de HBO Max (Foto: Warner Bros)

En Estados Unidos, HBO Max (ahora renombrado como Max) ofrece varios planes de suscripción: el plan con anuncios cuesta US$9.99 al mes o US$99.99 al año, el plan sin anuncios está disponible por US$15.99 al mes o $149.99 al año.

Mientras que el plan Ultimate Ad-Free, que incluye streaming en 4K Ultra HD, descargas sin conexión y hasta cuatro dispositivos en simultáneo, tiene un costo de US$19.99 al mes o US$199.99 al año.

¿DE QUÉ TRATA “SUPERMAN”?

La película ofrece un enfoque distinto al que estamos acostumbrados. En lugar de repetir la conocida historia de origen, James Gunn sitúa a Clark Kent en sus primeros años como protector de Metrópolis, explorando cómo equilibra su vida como reportero y como el defensor más poderoso del planeta. Esta narrativa le permite al espectador ver al héroe en un terreno menos explorado, más humano, pero igual de épico.

Más allá de salvar Metrópolis, el Superman de Corenswet se enfrenta a retos globales, mostrando su inquebrantable sentido de justicia al intervenir en un conflicto bélico en el extranjero. Sin embargo, su buena intención desata un dilema: al traspasar fronteras de manera ilegal, su altruismo se convierte también en una fuente de problemas políticos y personales.

HBO MAX BUSCA QUE ESTE ESTRENO SEA UNA EXPERIENCIA INMERSIVA

La plataforma transformará su página de inicio en un homenaje al universo del Hombre de Acero. Los suscriptores encontrarán la llamada “página de inicio del Daily Planet”, con un diseño renovado, además de la colección “La fortaleza de la soledad”, repleta de contenidos temáticos. Incluso habrá portales ocultos que llevarán a los usuarios a un ingenioso “universo de bolsillo de Lex Luthor”.

James Gunn imprime su sello característico en la película: una mezcla vibrante de acción, humor y corazón. El resultado es un Superman más compasivo, impulsado por la fe en la bondad de la humanidad, que conecta con el público moderno sin perder la esencia del superhéroe original.

