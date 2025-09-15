“Hacks” llegó el domingo a los Emmy 2025 con algunas nominaciones, pero también con una importante noticia: la quinta temporada de la serie de HBO Max será la última.

Hannah Einbinder, quien justamente se llevó el premio a la mejor actriz de reparto en una comedia por su rol de Ava Daniels en “Hacks”, reveló en la misma alfombra roja que la serie que coprotagoniza Jean Smart no tendrá una sexta entrega. Además, adelantó que las grabaciones del triste final comenzarán dentro de unos días.

“Creo que se va a sentir distinto. Vamos a empezar a grabar la próxima semana y saber que será la última temporada es una mezcla de emociones, es agridulce. Pero creo que es lo correcto, ¿sabes? Es bueno hacer algo solo el tiempo que debe hacerse. No quedarse demasiado. Hacerlo, vivirlo, reír y llorar”, declaró la actriz de 30 años a la presentadora de E!, Heather McMahan, antes del inicio de la ceremonia.

“Hacks” fue renovada para una quinta temporada en mayo, apenas unos días antes de la emisión del último capítulo de la cuarta entrega.

Ava y Deborah viajaron a Singapur al final de la cuarta temporada de "Hacks" (Foto: HBO Max)

De acuerdo con TVLine, los creadores de la serie, Jen Statsky, Lucia Aniello y Paul W. Downs, habían adelantado que escribieron “Hacks” para desarrollarla a lo largo de cinco temporadas, pero nunca confirmaron antes que la historia de Deborah Vance (Smart) y Ava se detendría en este punto.

Al final de la cuarta temporada de “Hacks”, que HBO Max estrenó el 29 de mayo pasado, Ava despertó con la noticia de la supuesta muerte de Deborah. TMZ había publicado su obituario. Sin embargo, solo se trató de una equivocación, aunque una equivocación lo suficientemente poderosa para que la famosa comediante decida volver a los Estados Unidos y salvar su legado.

Hannah Einbinder ganó el premio Emmy por primera vez, por su trabajo como Ava en "Hacks" (Foto: HBO Max)

¿Qué premios Emmy 2025 ganó “Hacks”?

Mejor actriz principal en una comedia: Jean Smart

Mejor actriz de reparto en una comedia: Hannah Einbinder

Mejor actriz invitada en una comedia: Julianne Nicholson

¿Cómo ver “Hacks”?

Las cuatro primeras temporadas de Hacks están disponibles en HBO Max, cuya suscripción cuesta al menos US$16.99 al mes en Estados Unidos.