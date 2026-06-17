El estreno del primer tráiler en español latino de Shrek 5 abrió un intenso debate entre los seguidores de la popular franquicia animada, luego de que Alfonso Obregón, actor identificado durante años con la voz del ogro verde en Latinoamérica, no apareciera en el avance difundido recientemente.

Hasta el momento, la producción no ha confirmado quién interpretará al personaje en la versión final para la región. Sin embargo, el adelanto presentado muestra una voz distinta para Shrek, lo que ha generado incertidumbre entre los fanáticos de la saga de DreamWorks.

La ausencia de Obregón ha llamado especialmente la atención debido a su estrecha relación con el personaje desde las primeras películas. Su interpretación se convirtió en una de las más recordadas por el público latinoamericano gracias al estilo de humor y personalidad que imprimió al protagonista.

El actor mexicano es considerado una de las figuras más reconocidas de la industria del doblaje. Además de Shrek, ha prestado su voz a personajes como Kakashi Hatake en Naruto, Bugs Bunny, Marty en Madagascar, Ren Höek y Bob en ReBoot. Asimismo, ha trabajado como director artístico y ha participado en la adaptación de voces para diversas producciones internacionales.

A lo largo de su trayectoria también ha realizado doblajes para actores como Mike Myers, Chris Tucker, Woody Allen, Chris Rock y Robert Downey Jr., consolidando una carrera de varias décadas dentro del sector.

La incertidumbre sobre su posible participación en Shrek 5 se produce después de un periodo complejo para el actor, quien enfrentó un proceso legal que, según declaró en distintas ocasiones, afectó su imagen pública y algunas oportunidades laborales.

Antes de la publicación del tráiler, Obregón había señalado que no recibió una propuesta formal para regresar a la franquicia. Asimismo, indicó que una eventual participación estaría sujeta a determinadas condiciones relacionadas con los créditos, la dirección del doblaje y los acuerdos laborales correspondientes.

Hasta ahora no se ha informado si existieron negociaciones entre el actor y la producción ni si su ausencia en el avance responde a una decisión definitiva. No obstante, la aparición de una nueva voz en el primer adelanto ha incrementado las dudas sobre su regreso para la quinta entrega de la exitosa saga animada.