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Tráiler latino de Shrek 5 desata polémica por ausencia de Alfonso Obregón. (Foto: Redes sociales)
Tráiler latino de Shrek 5 desata polémica por ausencia de Alfonso Obregón. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

El estreno del primer tráiler en español latino de Shrek 5 abrió un intenso debate entre los seguidores de la popular franquicia animada, luego de que Alfonso Obregón, actor identificado durante años con la voz del ogro verde en Latinoamérica, no apareciera en el avance difundido recientemente.

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