Horóscopo de HOY, martes 16 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: superará dificultades con ideas creativas y el negocio o proyecto avanzará. Amor: surgirán roces por las actitudes que chocan en la relación pero llegarán a un acuerdo.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: sumará logros y el entorno lo destacará; todos reconocerán su talento. Amor: la obstinación será una actitud negativa en la pareja, por lo que se impone calmarse.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se avecina la innovación en todas las áreas y no puede quedarse atrás. Amor: será bueno expresar el afecto sin esperar el momento; lo directo será bien recibido.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto estancado comenzará a moverse; se avecina un éxito. Amor: un malentendido creará confusión pero si lo aclara, recuperará la armonía.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: la necesidad de cambios alterarán los planes pero se producirá una oportunidad. Amor: tomará la iniciativa y atraerá a una bella persona con pequeñas atenciones y regalos.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los compromisos se suman pero hará bien en no postergar lo interesante. Amor: sentirá que hay quejas por lo bajo en la relación y hará que se decida a dialogar.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: le dará importancia a un asunto ignorado por los demás y lo resolverá. Amor: confiará sentimientos que se empeña en no expresar y su pareja lo valorará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su fuerte carácter ayudará a mejorar los errores del entorno. Amor: expresará sus emociones sin guardarse nada y mejorará el ánimo en la relación.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una oportunidad surgirá cuando resuelva ese asunto que le desvela. Amor: se avecina un romance y crecerá la ansiedad, conocerá a una bella persona.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: gente influyente le mostrará respeto por su éxito; otros aprenderán. Amor: una señal le hará sentir que su alma gemela está más cerca de lo que cree.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: descubrirá fallas en un proyecto, pero actuará rápido y todo avanzará. Amor: despertará un interés que le sorprende por tratarse de una persona algo distante.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirá un imprevisto que le pondrá frente a la necesidad de tomar decisiones. Amor: entenderá que con menos palabras, la persona que desea conocer se interesará.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DISPUESTA PARA EL TRABAJO CON LAS PALABRAS Y LAS LETRAS. LE GUSTA DISCUTIR.