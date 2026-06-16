La reconocida agrupación cultural Kimbafá presentará su nuevo espectáculo denominado “Legado” del 17 al 29 de julio en el Teatro Municipal de Santiago de Surco, una puesta en escena que conmemora sus 25 años de trayectoria artística y que coincidirá con las celebraciones por Fiestas Patrias.

El montaje contará con la participación de más de 20 artistas en escena y ofrecerá una propuesta que fusiona percusión en vivo, danza, teatro físico, zapateo, acrobacias e instrumentos no convencionales.

Las entradas están a la venta en Ticketmaster | Foto: Difusión

Esta producción reúne a tres generaciones de integrantes de la compañía y tendrá como invitada especial a la cantante Rosario Goyeneche, nominada al Latin Grammy 2020, quien sumará su voz a las nuevas secuencias coreográficas del repertorio.

La dirección general está a cargo de Luis Sandoval, fundador de la agrupación, quien destacó que este proyecto busca conectar el trayecto recorrido con el porvenir de la música y el teatro nacional.

Daniel Alarcón, fundador del premiado podcast “Radio Ambulante”, fue distinguido como profesor titular en la Columbia Journalism School, escuela de periodismo de renombre en el mundo. Su nombramiento marca un hito para el periodismo del Perú y la región.

A lo largo de su carrera, el colectivo ha sumado más de 150 presentaciones, superando los 50 000 espectadores en el país mediante una propuesta que transforma los sonidos cotidianos y urbanos en expresiones rítmicas.

De ese modo, como parte del Mes de la Cultura Afroperuana, la organización informó que las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketmaster, con un descuento de hasta el 50 % para las funciones de la primera semana, válido durante todo el mes de junio o hasta agotar stock.

Kimbafá

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