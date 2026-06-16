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La dirección general está a cargo de Luis Sandoval, fundador de la agrupación | Foto: Difusión
La dirección general está a cargo de Luis Sandoval, fundador de la agrupación | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La reconocida agrupación cultural Kimbafá presentará su nuevo espectáculo denominado “Legado” del 17 al 29 de julio en el Teatro Municipal de Santiago de Surco, una puesta en escena que conmemora sus 25 años de trayectoria artística y que coincidirá con las celebraciones por Fiestas Patrias.

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