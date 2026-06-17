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Horóscopo de HOY, miércoles 17 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: le llegará una propuesta que parece imposible pero le hallará lo positivo. Amor: será inteligente no trasladar los temas del trabajo a la relación o habrá problemas.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: luchará con éxito contra ideas que generan obstáculos y todo comienza a mejorar. Amor: su encanto producirá ese rasgo que tanto pondera alguien y genera el romance.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: una falla alterará los planes pero dará a su proyecto un fuerte impulso. Amor: el poder de su encanto mejorará actitudes que crearon rutina en la relación.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: un emprendedor le dará una clave para generar un éxito y cierta prosperidad. Amor: la emoción jugará en contra de la estabilidad de la pareja pero lo evitará.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: una promesa de ganancias rápidas mostrará inconsistencias y la dejará de lado. Amor: la relación merecerá un mayor compromiso y todo conducirá a otra etapa.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: una decisión apresurada podría hacerle perder una gran oportunidad. Amor: en la relación surgirán reclamos y caprichos pero su respuesta sorprenderá.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: resolverá un problema que otros eluden y el beneficio no se hará esperar. Amor: momento para cambiar la rutina y salir a divertirse; le hará bien a la pareja.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: ideará modificaciones geniales a un proyecto y no le entenderán. Amor: llegan momentos plenos de dulces vivencias en pareja para un nuevo comienzo.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un proyecto resultará excelente y hará nacer un negocio. Amor: la relación comenzará a actuar como sanadora de heridas que no han curado.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: la rutina caerá por sus nuevas ideas que le darán un mejor lugar. Amor: su capacidad de amar será percibida en el entorno y pronto alguien se acercará.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: se anticipará a las acciones de otros y rescatará un resultado positivo. Amor: su encanto será visto como irresistible y atraerá a una persona que cree distante.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: aparecerá un colega quien será el socio perfecto para negocios o proyectos. Amor: un rasgo pleno de ternura encenderá su corazón y hará renacer a la pareja.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RARA VEZ ENOJADA PERO SI OCURRE, SU IRA APENAS SE EXPRESA Y PRONTO SE OLVIDA.
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