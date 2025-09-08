Milena Zárate fue la protagonista de la última edición de “El valor de la verdad”, que fue dividido en dos partes. Durante su participación, la colombiana respondió diversas preguntas relacionadas a su vida privada y recuerdos con Edwin Sierra y su hermana Greissy Ortega.

En la primera etapa de su participación, Milena Zárate respondió nueve preguntas y dejó en suspenso las respuestas en torno a su hermana Greissy Ortega. Ya para la segunda parte, la colombiana completó 20 preguntas en total.

¿Cuánto dinero ganó Milena Zárate en “El valor de la verdad”?

Tras responder 20 preguntas de forma correcta, Milena Zárate se llevó el premio de S/25 mil de “El valor de la verdad”. La colombiana no quiso responder la última pregunta, con la que se habría llevado S/50 mil.

Milena Zárate respondió 20 preguntas en su reciente participación en "El valor de la verdad". (Foto: Instagram)

Una de las preguntas de Beto Ortiz estuvo relacionada a su hermana Greissy Ortega, de quien dijo tiene un mal concepto y descarta totalmente una posible reconciliación, ya que sobrepasó los límites.

“Porque creo que todo tiene un límite y no podemos escudarnos en que ha sido un error o que era muy joven o apelar a algo y no ser consciente de las cosas que haces”, expresó Zárate en “El valor de la verdad”.

“Le he dado varias oportunidades, no soy Dios, pero tampoco soy Jesucristo para ponerle el otro cachete y la verdad todo tiene un límite”, agregó la colombiana.