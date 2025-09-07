Milena Zárate en ‘El valor de la verdad’, segunda parte | Últimas noticias
La pregunta que hizo ‘molestar’ a Milena Zárate en El Valor de la Verdad: “No entiendo por qué lo hiciste”
Milena Zárate vivió un incómodo episodio durante su participación en El valor de la verdad, luego de que una de sus acompañantes interfiriera en una de las preguntas más delicadas de la noche. La situación sorprendió a todos en el set y generó un instante de tensión en pleno programa de Beto Ortiz. ( LEE MÁS EN ESTA NOTA)
La primera etapa de la presentación de Milena Zárate se quedó en la interrogante número 9, en la que Beto Ortiz le preguntó si pensó en regresar con Edwin Sierra a pesar de que “te había puesto los cachos”.
El pasado domingo, durante la primera parte de su presentación en el sillón rojo, Milena Zárate respondió polémicas preguntas sobre los vínculos sentimentales que tuvo con el cómico Edwin Sierra y con el exboxeador Jonathan Maicelo.
Esta polémica presentación de la artista colombiana también podrá verse en vivo a través del canal de YouTube de 'El valor de la verdad'.
La segunda parte de la presentación de Milena Zárate en 'El valor de la verdad' se emitirá hoy, domingo 7 de septiembre, a través del canal Panamericana TV, en el horario de las 10 p.m.
