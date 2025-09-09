Jossmery Toledo lleva más de un año sin pareja; sin embargo, no tiene reparos en anunciar que está lista para convertirse en madre. La confesión la hizo en una reciente transmisión de TikTok, en la que afirmó que quiere “tener una mujercita”.

Durante un reciente live, Jossmery Toledo mostró el nuevo tatuaje que se estaba realizando para tapar una de las cicatrices que tiene en el brazo, entonces aprovechó el momento para confesar su deseo de ser madre.

“Quiero una hija, estoy manifestando que voy a tener una niña, sí o sí quiero que sea mujer”, reveló la exintegrante de “Esto es guerra”, según recogió el diario Trome.

Jossmery Toledo expresa su deseo de convertirse en madre pese a no tener pareja. (Foto: Instagram)

Asimismo, Jossmery Toledo aclaró que el tatuaje que se realizó en el brazo no fue para tapar algún recuerdo de una expareja.

“Me estoy haciendo un tigre de bengala para tapar una cicatriz que es de un accidente de tránsito cuando estaba en el Escuadrón Fénix… Me hice diez mil láseres y no se borra, el doctor me dijo que no se iba a borrar, por eso ahora me lo están tapando y si no les gusta, qué pena”, resaltó Toledo.

Jossmery Toledo expresa su deseo de convertirse en madre pese a no tener pareja. (Foto: Instagram)

En la misma línea, la exchica reality también deslizó la posibilidad de seguir realizándose arreglos estéticos y no descartó que vuelva a operarse la nariz. “A la gente no le gusta, a mi tampoco”, aseveró.