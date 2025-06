En las últimas horas, Jossmery Toledo se encuentra una vez más en el ojo público, y no precisamente por algún proyecto profesional, sino por ser ampayada con un joven futbolista en una salida nocturna. Y es que no es la primera vez que se le ve a la modelo peruana saliendo con jugadores, pues anteriormente fue vinculada sentimentalmente con Jean Deza y Paolo Hurtado, relaciones que en su momento generaron gran polémica. Por ello, en esta oportunidad, no solo ha acaparado las portadas de la prensa de espectáculos, sino también nuevos rumores que se vienen comentado por los usuarios en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

JOSSMERY TOLEDO ES AMPAYADA CON JOVEN FUTBOLISTA PERUANO

En la última edición de “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina presentó una imágenes donde se le ve a la polémica modelo Jossmery Toledo, quien estaba vestida de negro, junto a un grupo de personas, entre ellos el futbolista Kluiverth Aguilar. Según las cámaras del programa, ellos se encontraban en un reconocido local de bowling y billar a las 11:50 de la noche en el distrito de Miraflores. Tras abandonar el establecimiento pasada la medianoche, la expolicía y el exfutbolista de Alianza Lima salieron entre risas y gestos de amabilidad.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los medios de espectáculos y los seguidores en las redes sociales fue la cercanía y confianza que ambos tienen, lo que ha generado que aumenten diversas especulaciones sobre una posible relación, pese a que en las imágenes no se muestran cariñosos o en alguna situación comprometedora. Asimismo, hasta el momento, ni la modelo ni el jugador del club belga Lommel SK se han pronunciado o han utilizado sus plataformas oficiales para referirse sobre esta tema. Es importante mencionar que entre el deportista, de 22 años, y Jossmery, de 33, hay una diferencia de 11 años, ya que él nació el 5 de mayo de 2003 y ella, el 30 de marzo de 1992.

¿Quién es Jossmery Toledo? Pues, actualmente es una modelo mediática en el mundo de la farándula peruana que formó, por muchos años, parte de la Policía Nacional del Perú, donde integró la Dirección de Lavado de Activos. Asimismo, convalidó sus estudios de Derecho en la Universidad César Vallejo (UCV). Eso no es todo, ella también tiene pasión por el fitness y constantemente incentiva a sus seguidores a llevar un estilo de vida saludable en sus redes sociales. Tras dejar la Policía, Toledo ha incursionado en el mundo de la moda, por lo que se considera una mujer multifacética y resiliente.