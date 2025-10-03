Este viernes, la ‘influencer’ Samahara Lobatón se convirtió en madre por tercera vez al anunciar el nacimiento de su hijo Asael Torres Lobatón, producto de su romance con el cantante Bryan Torres, en Estados Unidos.

Mediante sus redes sociales y entre lágrimas, la hija de Melissa Klug compartió su alegría publicando tiernas fotografías junto al bebé, y un emotivo mensaje a través de sus historias de Instagram.

“Bienvenido, amor mío. Gracias Dios. Asael Torres Lobatón. 3/10/2025 ”, escribió en su publicación, confirmando la fecha y el nombre completo del niño.

Por su parte, Torres, al no poder presenciar el nacimiento en persona, recibió al bebé mediante una videollamada, un momento en el que también se quebró en llanto. Además, según confirmó, nació exactamente a las 8:32 de la noche.

“Todo lo que Dios hace es maravilloso y hoy me tocó vivirlo con mi familia. Nuestros planes eran otros, pero los planes y los tiempos de Dios son perfectos”, escribió el artista de Barrio Fino, quien se convierte en padre por segunda vez.

Samahara Lobatón compartió el nacimiento de su tercer hijo