Este viernes 3 de octubre, Valeria Piazza anunció su salida del programa “América Hoy”. Pese a que aseguró tener los mejores recuerdos del magazine, la modelo aseguró que prefiere emprender nuevos proyectos en su carrera.

En la reciente edición del programa matutino de América Televisión, Piazza tomó la palabra y anunció su retiro del espacio que compartía con Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila.

“Tantos años en televisión y me sigo poniendo nerviosa. La verdad es que hoy se acaba mi temporada 2025 en ‘América hoy’. De hecho, iba a ser hasta el 31 julio, pero la hemos pasado tan bien, nos hemos divertido tanto que la hicimos más larga”, dijo la modelo.

“Yo quiero agradecer a todos, tengo varios proyectos. Yo ya había conversado con Armando (Tafur) antes, pero ahora sí tengo algunos viajes, algunos proyectos, qué cumplir con los contratos”, agregó.

Eso sí, Valeria Piazza dejó abierta la posibilidad de volver en el futuro al programa “América Hoy”, ya que disfruta de la compañía de sus amigos y de un gran ambiente laboral.

“Nadie sabe, pero cuando los chicos salen de vacaciones yo empiezo a hacer todos los programas de verano de diciembre hasta febrero. Vamos a ver pasa más adelante, yo siempre digo que lo he dado toda esta temporada, siento que nos hemos divertido muchísimo. Más que compañeros somos amigos”, puntualizó.

Finalmente, el equipo de “América Hoy” le dio un pequeño detalle a Valeria Piazza y se unieron en un fuerte abrazo de despedida. Piazza se mostró conmovida y no pudo evitar derramar algunas lágrimas. “Cuando ustedes me necesiten, voy a estar acá”, finalizó.