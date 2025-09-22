La actriz y exconductora Melissa Paredes reapareció en televisión como invitada del programa “Esta Noche” de La Chola Chabuca, donde sorprendió al pronunciarse sobre un posible retorno a la pantalla chica. Durante la charla, se le consultó por su relación con el magazine matutino “América Hoy”, espacio del que fue retirada en 2021 tras el mediático escándalo que protagonizó junto al bailarín Anthony Aranda, cuando todavía era esposa del futbolista Rodrigo Cuba.

En un inicio, la artista intentó esquivar la pregunta, pero finalmente respondió de manera clara y dejó abierta una opción concreta. Su declaración generó revuelo, pues no solo habló de su futuro profesional, sino que también recordó la manera en que su salida del canal estuvo marcada por la controversia. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL ES LA CONDICIÓN DE MELISSA PAREDES PARA VOLVER A ‘AMÉRICA HOY’?

Melissa Paredes fue tajante al señalar que no descarta regresar al programa que alguna vez condujo, pero su decisión dependería exclusivamente de lo que reciba a cambio. En palabras de la actriz, todo pasaría por un tema económico: “Si me pagan bien, sí”. Con esa afirmación, dejó en claro que no existe una negativa absoluta y que su retorno estaría sujeto a que se le ofrezcan condiciones favorables, según informa Infobae.

¿POR QUÉ FUE RETIRADA DEL PROGRAMA EN EL 2021?

La permanencia de Melissa Paredes en el magazine se vio abruptamente interrumpida tras la difusión de un “ampay” que la mostró junto a Anthony Aranda, en ese entonces participante de un concurso de baile. La polémica se desató porque ella seguía casada con Rodrigo Cuba, lo que derivó en una fuerte exposición mediática y en la decisión del canal de apartarla del espacio matutino. Su salida no fue voluntaria y estuvo rodeada de un intenso escrutinio público que afectó tanto su imagen como su vida familiar.

¿QUÉ REVELÓ SOBRE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN CON RODRIGO CUBA?

Durante una entrevista en el pódcast “La Linares”, la artista confesó que en algún momento pensó en volver con el padre de su hija. Según relató, lo consideró únicamente por el bienestar de la pequeña, ya que deseaba que creciera en un hogar integrado. Paredes expresó: “Claro, muchas veces por los hijos nosotros aplazamos muchas cosas, es más, hasta se puede aplazar una separación por los hijos. Siempre uno quiere el mundo ideal para sus hijos, sí, obvio”. Sin embargo, admitió que la reconciliación no era posible y que con el tiempo entendió que no se daría.

¿CÓMO ES SU VIDA FAMILIAR EN LA ACTUALIDAD?

Hoy en día, Melissa Paredes se encuentra casada con Anthony Aranda, a quien describe como una persona que participa activamente en la crianza de su hija. Además, mantiene un esquema de coparentalidad con Rodrigo Cuba, orientado en la estabilidad y el desarrollo de la menor. La actriz explicó que su experiencia de niñez, marcada por la separación de sus propios padres, la motivó a buscar una dinámica saludable para su hija, aunque no signifique compartir la misma casa con el padre de la pequeña.