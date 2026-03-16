Resumen

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Isabela Merced hizo gala de su elegancia durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2026. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
Isabela Merced hizo gala de su elegancia durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2026. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
Por Redacción EC

La actriz peruana Isabela Merced fue una de las figuras latinas que destacó durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, celebrada el 15 de marzo en el Dolby Theatre, Los Ángeles. La actriz llegó acompañada de su madre Katherine Moner y ambas lucieron atuendos coordinado en negro.

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