La actriz peruana Isabela Merced fue una de las figuras latinas que destacó durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, celebrada el 15 de marzo en el Dolby Theatre, Los Ángeles. La actriz llegó acompañada de su madre Katherine Moner y ambas lucieron atuendos coordinado en negro.

La actriz de ascendencia peruana hizo gala de su elegancia durante la alfombra roja de los premios de la Academia, donde asistió acompañada de su madre. A través de sus stories de Instagram compartió detalles de su visita.

Según publicó en su red social, asistió a la gala de los Premios Oscar 2026 acompañada de su madre, quien lució un traje en conjunto con la actriz. Ambas lucieron muy sonrientes en el evento.

Isabela Merced llegó a la gala de los Premios Oscar acompañada de su madre Katherine Moner. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

De esta manera, la actriz peruana Isabela Merced asistió a la gala junto a su madre, hecho que la colocó en un selecto grupo de artistas que asistió con sus progenitoras a la ceremonia.

Kate Hudson llegó con su madre, la superestrella Goldie Hawn; Jacob Elordi desfiló en la red carpet con su madre Melissa Elordi; Michael B. Jordan estuvo acompañado de su madre, la señora Donna Jordan en la noche que lo premió como Mejor actor.

Como se sabe, Isabela Merced es la actriz peruana con más renombre a nivel internacional y con presencia permanente en Hollywood. Ha actuado junto a grandes estrellas en producciones como “The Last of Us”, “Dora, la exploradora”, “Superman”, “Alien Romulus”, “Sweet Girl”, Madame Web”, “Transformers” y más.

Isabela Merced llegó a la gala de los Premios Oscar acompañada de su madre Katherine Moner. (Foto: Instagram de Isabela Merced)

Asimismo, Isabela Merced tiene una destacada presencia en la industria musical. A finales del 2025, la artista peruana se unió al ganador del Grammy, Tony Succar, para lanzar su tema “Apocalipsis”, marcando su debut en la salsa y demostrando que su talento no conoce límites.