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Warner Bros. Pictures muestra a Leonardo DiCaprio en una escena de "Una batalla tras otra". | (Warner Bros. Pictures via AP)
Warner Bros. Pictures muestra a Leonardo DiCaprio en una escena de "Una batalla tras otra". | (Warner Bros. Pictures via AP)
Por Redacción EC

La 98ª edición de los Premios Oscar 2026 hizo historia al otorgar su primer galardón en la categoría de Mejor Casting a Cassandra Kulukundis, por su trabajo en "One Battle After Another" (Una batalla tras otra), dirigida por Paul Thomas Anderson.

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