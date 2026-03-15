La 98ª edición de los Premios Oscar 2026 hizo historia al otorgar su primer galardón en la categoría de Mejor Casting a Cassandra Kulukundis, por su trabajo en "One Battle After Another" (Una batalla tras otra), dirigida por Paul Thomas Anderson.

Este premio marca la primera expansión de las categorías oficiales de la Academia desde 2001, cuando se introdujo el galardón a la Mejor Película de Animación. Su creación responde a una solicitud de los directores de reparto desde finales de la década de 1990.

La directora de casting estadounidense Cassandra Kulukundis posa con su Oscar al Mejor Casting por "Una batalla tras otra" en el escenario durante la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. / PATRICK T. FALLON

En ese sentido, Kulukundis logró superar a la considerada favorita por la crítica, Francine Maisler ("Sinners"). Entre los nominados también figuraban Gabriel Domingues ("Agente secreto"), Nina Gold ("Hamnet") y Jennifer Venditti ("Marty Supreme").

El reparto de "Una batalla tras otra" destaca por integrar a figuras como Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Tony Goldwyn, Wood Harris y Shayna McHayle.

La presentación del premio estuvo a cargo de Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Chase Infiniti, Wagner Moura y Delroy Lindo, quienes resaltaron la importancia de los directores de reparto en la industria actual.

Leonardo Di Caprio en una escena de "Una batalla tras otra".

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Para esta edición, los nominados estuvieron encabezados por Nina Gold por la película “Hamnet”. La directora de casting ha sido reconocida por su trabajo en la selección del reparto del drama histórico inspirado en la vida de la familia de William Shakespeare, uno de los títulos más destacados de la temporada de premios.

También figuraba Jennifer Venditti por su trabajo en “Marty Supremo”, una producción que ha generado gran expectativa en la carrera hacia los Oscar.