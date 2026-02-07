The Rose: Documental sobre la banda coreana se estrenará el 14 de febrero en Perú

Resumen

Formada en 2017, The Rose se ha distinguido en el mercado global por priorizar la composición de sus propios temas y el uso de instrumentos en vivo, alejándose de las coreografías y el entrenamiento intensivo característico de los "idols" | Foto: Difusión
La distribuidora V&R Films confirmó el estreno en la cartelera peruana de "The Rose: Regresa a mí", un documental sobre el regreso del grupo coreano después de tres años de ausencia musical, y que llegará a las salas nacionales el sábado 14 de febrero.

