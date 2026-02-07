The Rose: Documental sobre la banda coreana se estrenará el 14 de febrero en Perú

La distribuidora V&R Films confirmó el estreno en la cartelera peruana de "The Rose: Regresa a mí", un documental sobre el regreso del grupo coreano después de tres años de ausencia musical, y que llegará a las salas nacionales el sábado 14 de febrero.
El largometraje profundiza en el conflicto legal y administrativo que la banda enfrentó con su anterior casa discográfica, decisión que los llevó a distanciarse del modelo de formación convencional del K-pop.
CONOCE MÁS: Macaulay Culkin le dijo adiós a Catherine O’Hara, su “madre” en ‘Home Alone’: “Te veo más tarde”
El filme ofrece una mirada “honesta y sin filtros” sobre los desafíos de la autogestión y la búsqueda de una identidad artística propia fuera de las estructuras industriales rígidas.
Formada en 2017, The Rose se ha distinguido por priorizar la composición de sus propios temas y el uso de instrumentos en vivo, alejándose de las coreografías y el entrenamiento intensivo característico de los “idols”.
MÁS INFORMACIÓN: “Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”
Los espectadores podrán ver el proceso de composición y grabación tras la pausa de tres años, los contrastes entre el éxito comercial y la “jaula dorada” del entretenimiento coreano, y la dinámica interna del grupo en su regreso a los escenarios internacionales.
Finalmente, la preventa de entradas y las cadenas de cine participantes se anunciarán en los próximos días.