A través de América TV, y con 12 años al aire, “Esto Es Guerra” (EEG) sigue entreteniendo a millones de familias peruanas gracias a un novedoso formato que hacia fines de setiembre 2024, vio el regreso estelar de Melissa Loza, histórica competidora hoy enfrascada en dimes y diretes con Rosángela Espinoza. En ese sentido, ha vuelto a llamar la atención en reality juvenil, el hecho de la edad como tema para tratar de hacer enojar a la deportista, aunque ella lejos de ofenderse, le responde abiertamente revelando su edad actual. Te contamos cuántos años tiene la también exmodelo, qué dijo al respecto durante “Cuerpo y Mente”, entre otros detalles acerca de la polémica desatada entre ambas.

ESTA ES LA EDAD ACTUAL DE MELISSA LOZA SEGÚN REVELACIÓN EN EEG

El lunes 2 de setiembre arrancó oficialmente la nueva versión de EEG emitida por América TV, y entre los concursantes todavía figura la siempre polémica Rosángela Espinoza ahora enfrascada en lío mediático con Melissa Loza, quien volvió al reality que la hizo famosa revelando su edad actual ante los constantes cuestionamientos por parte de la popular ‘Chica Selfie’.

Todo empieza desde que la integrante de ‘Los Guerreros’ le critica a la deportista la falta de conocimientos en varios temas sobre cultura general, haciendo hincapié como parte de ello que ya no cuenta con los años para participar en este tipo de programas donde la resistencia es indispensable.

“Ya quisieran muchas estar como yo a mi edad”, dijo tajantemente Melissa Loza el último viernes 4 de octubre luego de que Rosángela Espinoza continuara mencionándole el tema de los años cumplidos, y ella no dejara dudas confirmando que actualmente tiene 41.

Desde su ingreso a “Cuerpo y Mente” de EEG ocurrido el 23 de setiembre, la exmodelo e histórica competidora ha venido sosteniendo enfrentamiento directo con la popular ‘Chica Selfie’, respondiéndole de la misma forma porque la considera “contemporánea”, y no tan lejana a llegar a esa cifra compitiendo como ella.

“Tendrás 36? 38, por ahí”, le preguntó Melissa Loza en reciente dime y direte, generando obviamente el enojo de una Rosángela Espinoza que creía que ella tenía más de 40 años e incluso medios como “Magaly TV, La Firme” afirmaban lo mismo.

EEG: ¿POR QUÉ ROSÁNGELA ESPINOZA MOLESTA A MELISSA LOZA CON SU EDAD?

Rosángela Espinoza siempre ha resultado una participante muy polémica dentro de EEG, y ahora en “Cuerpo y Mente” no es la excepción rivalizando en nueva versión con Melissa Loza, quien vuelve al programa luego de más de 8 meses.

En declaraciones brindadas para Más Espectáculos de América TV, confesó que “yo le doy donde más le duele”, es decir, referirse a su edad de manera incesante, ya que “todo el mundo sabe que ella tiene más de 40 ¿no?”.

“Entonces, sabemos perfectamente que no es menor y a mí me molesta el simple hecho que ella me comience a minimizar y todo eso”, continuó manifestando al respecto una Rosángela Espinoza que en “Cuerpo y Mente” busca competir en todos los juegos contra Melissa Loza, y según ella demostrarle que es la más completa.

Cabe recordar con respecto a la edad de la deportista, que hacia inicios de febrero 2023, y antes también, ya se hablaba y comentaba sobre los años que tenía, llegando a compartirse mediante Google que en ese entonces contaba con 43 cumplidos, sin embargo durante diálogo a Más Espectáculos, decidió hacerle frente a los rumores mostrando su DNI donde efectivamente nació un 04/02, pero de 1983.

CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER “CUERPO Y MENTE” DE EEG CON ROSÁNGELA ESPINOZA Y MELISSA LOZA COMO PARTICIPANTES

Han pasado 12 años desde que se estrenara en las pantallas de América TV, y hoy la producción de EEG ha decidido brindarle un segundo aire a la competencia mediante el denominado “Cuerpo y Mente” cuyo formato incluye tanto competencia extrema como juegos lúdicos desde el 2 de setiembre.

A partir de las 7 de la noche y de lunes a viernes por espacio de 1 hora con 40 minutos aproximadamente bajo la conducción de Renzo Schuller y Katia Palma, esta nueva versión busca dinamizar el producto final entre ‘Guerreros’ y ‘Combatientes’, destinándose estudios exclusivos para juegos de destreza y hasta brindándole al público televidente la oportunidad de ganar dinero haciendo uso de las redes sociales.