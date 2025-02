“La artífice de todo este proyecto es mi pareja, Grace. Yo simplemente soy una ayuda”, explica con orgullo Rafael Garrido, la otra mitad detrás de esta propuesta ubicada en Chorrillos. Según nos cuentan, todo comenzó en pandemia cuando Grace se encontraba de visita en el Perú, en la ciudad de Tacna.

“Yo había ahorrado muchos años y quería regresar a Antofagasta, donde estaba viviendo, para abrir mi taller de producción Cuando ocurrió la pandemia y el cierre de fronteras, me costó mucho porque mis planes cambiaron por completo. (…) No me podía quedar sin hacer nada, así que comencé con chocolates pintados. Mi primera venta fue por el Día de la Madre y me pidieron 70 cajitas. Ahí comencé a hacer más tortas, postres, etc.”, recuerda Riojas.

Con un espíritu intrépido y siempre en busca de crear, Grace se sentía intranquila con la situación, hasta que su mejor amiga -Ingrid- la convenció de quedarse en el país y venir a Lima.

"Ingrid" es un postre inspirado en la mejor amiga de Grace, la fundadora de Taller 8.0. Gracias a ella, la repostera apostó por venir a Lima a probar suerte con su propuesta de dulces. / Pierina Denegri Davies

Fue en la capital donde unió su camino con Samantha, una hermosa labrador que siempre quiso tener. Curiosamente, fue gracias a su mascota que pudo conocer a Rafael, quien también tenía en mente comenzar un negocio vinculado a lo gastronómico. “Ambos conocíamos al paseador de Samantha, y cuando le comenté que quería incursionar en la repostería, mi amigo me dijo que podía presentarme a alguien precisa, se trataba de Grace”, agrega Garrido.

“Para ese momento, yo tenía un negocio llamado La Postrería, donde ofrecía dulces y creaciones muy a mi estilo. Cuando nos juntamos con Rafael, él me ayudó mucho. Salía del trabajo en la tarde y venía a pasar el resto del día conmigo en el local”, comenta Grace sobre los origenes de su propuesta.

El Taller 8.0. apuesta por descentralizar la oferta de postres de vanguardia, coctelería y pastas. Todo con un escenario preciso. / Pierina Denegri Davies

Pero, algo que quedaba pendiente para ambos era tener un espacio de producción más cómodo, que se adaptara a las necesidades de la marca y estuviera en la misma zona de Los Cedros de Villa. “Caminando encontré una casa que parecía que estaban por alquilar y acerté. Ahí fue donde comenzó El Taller como lo conocemos y era curioso y complejo, porque también fue el sitio donde vivimos juntos”, admite entre risas la repostera.

Si bien comenzó como un espacio de producción, con la llegada de una vitrina se propusieron ofrecer postres al paso, para aprovechar la exposición que tenían. “Pero siempre pasaba que, cuando nos visitaban, preguntaban si podíamos poner una silla, una mesita o algo para quedarse ahí. (Grace) poco a poco fue implementando un espacio vistoso para que los clientes que querían, pudieran disfrutar sus creaciones ahí mismo”, señala Garrido.

Introducieron las pizzas, como una alternativa salada para complementar la oferta y no podían faltar algunas bebidas refrescantes o café. Pero, el local quedaba pequeño y cada vez más vecinos o visitantes de la zona se pasaban la voz y querían probar los manjares que ofrecían.

"Blazzer" es uno de los cocteles de autor que ofrece la barra de El Taller 8.0. / Pierina Denegri Davies

Así llegan al gran local en el que se encuentran actualmente. Ubicado en plena Av. Alameda Los Cedros, este espacio se mantuvo vacío durante 30 años hasta que El Taller 8.0 llegó para hacerlo suyo. ¿El resultado? Un acogedor espacio con decoración minimalista, con toques de color azul que resaltan entre las maderas y el cemento pulido, usados como escenario base. Se complementa con una cocina y barra abiertas al público, porque como Grace explica “los asientos (de la barra) son los mejores sin duda. Es increíble ver cómo se preparan las cosas y, en lo personal, me encanta conversar con mis clientes”.

Un juego de texturas y sabores imperdible

La propuesta empieza con los postres de vanguardia de Grace, que se trata de una serie de creaciones dulces en las que combina técnicas de repostería fina con sabores elegidos con mucho criterio. El resultado son pequeñas obras de arte comestibles. Por ejemplo, “Samantha”, es un postre chocolatoso y dulce inspirado en la mascota mencionada.

"Samantha" fue nuestro postre favorito de la visita. / Pierina Denegri Davies

Se trata de dos texturas de chocolate. En la base, un cremoso de chocolate con naranja y frangipane de chocolate. Encima, se corona con un mousse de chocolate relleno de glisé de maracuyá. La combinación de sabores ácidos complementa el dulce equilibrado del chocolate y el resultado es un postre decadente y delicioso.

Otra delicia es el postre “Ingrid”. La base es un queque de aceite de oliva y trozos de piña. El relleno es de mango y maracuyá, mientras que el cuerpo del postre es un mousse de vainia de vainilla con toques de textura de terciopelo por fuera.

"Ingrid" es un postre que combina sabores como mango, piña, maracuyá y vainilla. / Pierina Denegri Davies

Como no todo es dulce, la experiencia en Taller 8.0 se complementa con una carta de pastas y pizzas que recomendamos disfrutar. Nosotros apostamos por los ñoquis, preparados en su punto preciso y servidos con una salsa de queso, tropezones de pesto y langostinos. También resalta la lasagna de asado de tira y las pizzas de masa madre.

La coctelería de autor se hace presente en una selección corta pero bien lograda. Probamos el Blazzer, a base de pisco quebranta, licor de lychee y camu camu. Una opción refrescante, cítrica y ligeramente dulce. Para los amantes del aperitivo, el Negroni de Grace es el ideal: a base de ron y Campari infusionados en higo y tomillo.

Las pastas frescas y artesanales son otra de las alternativas que recomendamos probar. Nuestros favoritos fueron los ñoquis. / Pierina Denegri Davies

El Taller 8.0 es un ejemplo de cómo, con pasión, creatividad y mucho esfuerzo, se pueden lograr propuestas completas, interesantes y que irrumpen en el circuito no tradicional de restaurantes. Es de los espacios que, esperamos, lleguen para quedarse y que sigan conquistando paladares de todo Lima.

Datos: El Taller 8.0 se encuentra en Av. Alameda Los Cedros con calle ex San Martín, Chorrillos. Atienden de lunes a domingo, de 8 a.m. a 10:30 p.m. Además, el almuerzo ejecutivo se encuentra disponible de lunes a viernes, de 12 p.m. a 3:30 p.m. Puede conocer más en el Instagram @eltaller8.0.