Erick Elera no va más como conductor de “Mande quien mande” y explica sus motivos

El actor Erick Elera anunció que no va más como conductor de “Mande quien mande” a tan solo dos semanas de haber anunciado su ingreso. Según explicó, su salida se debe a temas profesionales y no a problemas con sus excompañeros, Laura Huarcayo y la Carlota.
