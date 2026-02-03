Erick Elera no va más como conductor de “Mande quien mande” y explica sus motivos

Escuchar
Por Redacción EC

El actor Erick Elera anunció que no va más como conductor de “Mande quien mande” a tan solo dos semanas de haber anunciado su ingreso. Según explicó, su salida se debe a temas profesionales y no a problemas con sus excompañeros, Laura Huarcayo y la Carlota.

