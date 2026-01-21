Erick Elera sorprende al ser presentado como el tercer conductor de ‘Mande quien mande’

‘Mande quien mande’ regresó a las pantallas de América Televisión con su temporada de verano 2026 y lo hizo despejando una de las mayores incógnitas previas a su estreno: quién sería el tercer conductor del programa. Tras varios minutos de suspenso en vivo, Erick Elera apareció en el set, generando entusiasmo entre el público y sellando oficialmente el nuevo tridente de conducción junto a Laura Huarcayo y ‘La Carlota’.

Visiblemente emocionado, el actor agradeció la oportunidad brindada por el canal y la productora. “Estoy muy contento y agradecido con la oportunidad. Gracias a América y a Pro TV” , expresó Elera durante su presentación, recibiendo aplausos y muestras de respaldo por parte de sus compañeras y del público presente.

Erick Elera completa el trío de conductores de ‘Mande quien mande’. (Foto: Captura/MQM)

El ingreso de Erick Elera marca su retorno a la conducción televisiva luego de aproximadamente diez años. Su última experiencia en este rol fue en ‘Esto es guerra’, donde participó como presentador invitado por algunos días. Desde entonces, el actor se ha mantenido enfocado principalmente en su carrera actoral, consolidando su popularidad gracias a su participación en ‘Al fondo hay sitio’.

El estreno de la temporada de verano también significó el inicio de una nueva etapa para ‘Mande quien mande’, tras el cierre de su edición 2025 con la despedida de María Pía Copello, quien dejó el magazine luego de tres años al frente. Aunque inicialmente se especuló que Rebeca Escribens asumiría su lugar, un cambio de último momento llevó a que Laura Huarcayo sea anunciada como el flamante jale del programa.

A este relevo se sumó la salida de Mario Hart, quien se despidió del espacio a través de sus redes sociales con un mensaje emotivo. Con la incorporación de Erick Elera, el magazine apuesta por una renovación en su conducción para esta temporada de verano, buscando conectar con el público con nuevas dinámicas y rostros reconocidos de la televisión peruana.

